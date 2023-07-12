«Расинг» — «Росарио Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (15.07.2023)

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сегодня, 19:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.13. Поставить на успех гостей можно по 3.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.2, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.67.

Форма команд

«Расинг» достаточно далек от своих прошлогодних результатов и на данный момент не входит в зону плей-офф, что расстраивает болельщиков. Коллектив занимает 13 место с 32 баллами и на три пункта отстает от «Бока Хуниорс», который расположился на девятом месте. В домашней встрече с «Росарисо Сентраль», хозяевам желательно победить, чтобы стать ближе к выполнению минимальной задачи в сезоне. Два последних матча «Расинга» завершились ничьими с «Эстудиантесом» (1:1) и «Сан-Лоренсо» (0:0).

«Росарио Сентраль» выглядит в нынешнем сезоне Суперлиги уверенно и достаточно много забивает (32 мяча). Команда занимает седьмое место с 39 баллами и уступает по дополнительным показателям ближайшему сопернику, коим является «Эстудиантес». Несмотря на статус выездного поединка, гости будут определенно настраиваться на победу. В прошлом туре «Росарио Сентраль» переиграл на своем поле «Сентраль Кордоба» (2:0), а ранее поделил очки с «Эстудиантесом» (0:0).

Информация для ставок

«Расинг» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Три из пяти последних матчей «Росарио Сентраль» завершились ничейным результатом

«Расинг» выиграл три из пяти последних поединков с «Росарио Сентраль»

Три из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды не будут сильно закрываться друг от друга и смогут минимум одним забитым мячом отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.