«Райо Вальекано» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.01.2024)

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вчера, 17:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Райо Вальекано», а коэффициент на их победу составляет 1.95. Успех «Лас-Пальмас» оценивается по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.45.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.3. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.63. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Райо Вальекано» является середняком Ла Лиги на данный момент занимает 11 место в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Лас-Пальмас» хозяевам важно, как минимум не проиграть и продолжать дальше стабильно набирать очки. В прошлом туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл на выезде «Хетафе» (2:0), а в кубке Испании уступил «Жироне» (1:3).

«Лас-Пальмас» только в прошлом туре прервал свою серию без побед, однако даже в такой ситуации команда остается в середине турнирной таблицы. В активе клуба 28 набранных баллов и от зоны еврокубков их отделяет всего четыре пункта. Однако, чтобы попасть в топ-6, гостям необходимо выигрывать подобные этому матчи на постоянной основе. Два последних матча «Лас-Пальмаса» завершились крупной победой над «Вильярреалом» (3:0) и поражением в кубке страны от «Тенерифе» (0:2).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл лишь три поединка из десяти последних

Пять из шести последних матчей «Лас-Пальмас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Команды часто играют вничью и в этот раз существует большая вероятность повторить подобный результат. Предлагаем сделать ставку на ничью в этой встрече по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.