«РБ Лейпциг» — «Аугсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (16.09.2023)

1694607005

вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.25. Поставить на «Аугсбург» можно за 11.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.83.

Форма команд

«РБ Лейпциг» набрал шесть очков в трех стартовых турах Бундеслиги и закономерно занимает четвертое место, деля его с рядом команд. Чтобы оторваться от своих конкурентов, коллективу очень важно выиграть предстоящий поединок, учитывая, что букмекеры отдают ему большое предпочтение в своих котировках. В прошлом туре «РБ Лейпциг» уверенно обыграл непростой «Унион» (3:0), а ранее разгромил на своем поле «Штутгарт» (5:1).

«Аугсбург» за три тура нового сезона смог довольствоваться лишь двумя пунктами и располагается на текущем 12 месте. Команда очень неуверенно играет на выезде и в матче против набравшего ход «РБ Лейпциг» не будет иметь много шансов. Таким образом любой результат кроме поражения для гостей станет большим достижением. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились победой в товарищеском матче над «Гройтер Фюрт» (2:1) и ничьей с «Бохумом» в чемпионате (2:2).

Информация для ставок

«Аугсбург» проиграл семь из десяти последних выездных матчей при трех ничьих

«РБ Лейпциг» выиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«РБ Лейпциг» будет иметь большое преимущество, но вряд ли уйдет с поля без пропущенного мяча. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.