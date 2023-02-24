«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (25.02.2023)

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сегодня, 11:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.68. Поставить на «Айнтрахт» Ф можно за 4.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«РБ Лейпциг» провел достойный поединок в Лиге Чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1) и оставляет за собой шансы побороться за выход в четвертьфинал. Что касается Бундеслиги, то тут подопечные Марко Розе идут на пятом месте с 39 очками, уступая лидерам всего четыре пункта. Два последних матча «РБ Лейпцига» в чемпионате завершились победой над «Вольфсбургом» (3:0) и поражением с «Унион» (1:2).

«Айнтрахт» Ф в последних матчах сдал, а поражение в домашнем матче Лиги Чемпионов с «Наполи» остался без реальных шансов на проход. В чемпионате Германии коллектив занимает шестое место и всего на один пункт отстает от нынешнего соперника, поэтому предстоящая встречу будет очень принципиальной. В прошлом туре Бундеслиги «Айнтрахт» Ф переиграл «Вердер» (2:0), а ранее уступил на выезде «Кельну» (0:3).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли по два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей с «Айнтрахтом» Ф завершились исходом «обе забьют — нет»

«РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту» Ф два последних поединка

Четыре из шести матчей между клубами за последнее время завершились ничьей

Прогноз

На данный момент «РБ Лейпциг» выглядит стабильнее и сильнее своего оппонента и на своем поле должен побеждать. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.