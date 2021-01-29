«РБ Лейпциг» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (30.01.2021)

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29 января 2021, 21:53

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам 19-й тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится с «Байером» на своем стадионе. Поединок состоится 30 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпциг» составляет 1.91. Поставить на «Байер» можно за 3.85, а ничейный результат может принести игроку выигрыш с коэффициентом 3.95.

Букмекеры верят в большое количество забитых мячей и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.69. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.26. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

Коллектив из Лейпцига сейчас называют главными соперниками «Баварии» в борьбе за чемпионство. Команда Нагельсманна проводит яркий сезон, однако иногда случаются и проколы. Например, в прошлом туре «РБ Лейпциг» умудрился уступить одному из аутсайдеров «Майнцу» (2:3). Матч с «Байером» станет центральной встречей тура и в случае победы «РБ Лейпциг» сможет уйти в отрыв и продолжить гонку с Мюнхеном.

«Байер» мощно проводит сезон и после непопадания в Лигу чемпионов в прошлом году команда серьезно настроена на топ-4. В последнее время коллектив из Леверкузена стал часто проигрывать, хоть и с минимальными счетами. После домашней победы над «Боруссией» Д (2:1), «Байер» проиграл дома «Вольфсбургу» (0:1) и не смог догнать по очкам «РБ Лейпциг».

Информация для ставок

Последние встречи команд заканчивались с одинаковым счетом (1:1)

В пяти из семи последних очных встреч команд заходила ставка «обе забьют»

Семь из восьми выездных матчей «Байера» завершались исходом ТБ 2,5

2,5 «Байер» не может победить «РБ Лейпциг» уже пять матчей

Прогноз

Самая интересная встреча тура пройдет в напряженной борьбе и с большим количеством голевых моментов. Команды много забивают и данный поединок, скорее всего, не станет исключением.

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 3,5 мячей по коэффициенту 2.65.

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