«РБ Лейпциг» — «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги (12.12.2020)

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вчера, 10:42

12 декабря в чемпионате Германии состоится матч «РБ Лейпциг» — «Вердер». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на поединок, который состоится на стадионе «Ред Булл Арена».

Ставки букмекеров

«РБ Лейпциг» считается очевидным фаворитом грядущей встречи. В букмекерской конторе Фонбет ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.41. Вероятность гостевой победы «Вердера» оценивается котировкой 8.20, а ничейный исход противостояния идет за 5.50.

Минимум три забитых гола ожидают букмекеры в этом матче. Ставки на ТБ (2,5) принимаются с котировкой 1.53, ТМ(2,5) – 2.50. Дальше рассмотрим последние результаты команд и их турнирное положение.

Форма команд

8 декабря «РБ Лейпциг» добился важной победы в Лиге чемпионов. Обыграв дома «Манчестер Юнайтед» (3:2), немецкий клуб пробился в стадию плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

В чемпионате Германии подопечные Юлиана Нагельсманна набрали 21 очко и расположились на третьей позиции в рейтинге. В прошлом туре первенства «Лейпциг» сыграл вничью в гостях против «Баварии» (3:3).

«Вердер» занес себе в актив одиннадцать зачетных пунктов, благодаря которым команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. Чаще всего в этом сезоне «музыканты» играют вничью – пять мировых матчей. В двух последних турах коллектив из Бремена уступил «Штутгарту» (1:2) и «Вольфсбургу» (3:5).

Информация для ставок

• «Вердер» проиграл пять последних гостевых матчей в Лейпциге

• «РБ Лейпциг» проиграл только два из 25 прошлых матчей в чемпионате Германии

• Ставка на ТБ (2,5) выиграла в 8 из 10 предыдущих очных встреч команд

Прогноз

После успешных выступлений на групповой стадии Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» сконцентрируется на Бундеслиге, где команда уступила второе место «Байеру». «Быки» очень мощно играют на своем стадионе, где «Вердер» никогда успехов не добивался.