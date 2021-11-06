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«Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (06.11.2021)

06 ноября 2021, 01:41

Мадридский «Реал» примет «Райо Вальекано» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Поединок запланирован на 6 ноября 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Примера 2021/2022
Реал
Райо Вальекано
2 : 1
завершен
06 ноября 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.647.85
Мелбет 1.36 5.70 9.30
1XBET 1.40 5.40 8.40

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Реал». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.36. Ничейный исход оценивается в 5.50, а победа «Райо» в 7.70.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Реал» находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе «сливочных» 24 балла. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в одном матче. У клуба 26 забитых и 12 пропущенных мячей. В последних матчах «Реал» одолел «Эльче», сыграл вничью с «Осасуной» и обыграл «Барселону».

«Райо Вальекано» впечатляет. Клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 20 пунктов. Команда выиграла шесть матчей, дважды играла вничью и проиграла четыре поединка. У «Райо» 18 забитых и 12 пропущенных голов. «Молнии» сыграли вничью с «Сельтой», обыграли «Барселону» и проиграли «Бетису».

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» выиграл два матча из последних пяти
  • «Реал» не проигрывает пять игр кряду
  • У «Райо» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Райо Вальекано“» по коэффициенту 3.20. «Райо» в нынешнем сезоне имеет опыт побед над топ-клубами, команда находится на ходу и может побороться хотя бы за один балл. Гости будут давить до самого конца и могут забить несколько мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.34 1.24 2.55 1.57 1.98 1.93
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.43 1.53
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Все комментарии
Gahi
Gahi
06 ноября в 07:28
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
06 ноября в 06:58
Реал на ходу и выиграет этот матч
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