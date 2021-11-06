«Реал» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч испанской Примеры (06.11.2021)

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06 ноября 2021, 01:41

Мадридский «Реал» примет «Райо Вальекано» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Поединок запланирован на 6 ноября 2021 года. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Реал». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.36. Ничейный исход оценивается в 5.50, а победа «Райо» в 7.70.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Реал» находится на второй строчке в турнирной таблице. В активе «сливочных» 24 балла. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в одном матче. У клуба 26 забитых и 12 пропущенных мячей. В последних матчах «Реал» одолел «Эльче», сыграл вничью с «Осасуной» и обыграл «Барселону».

«Райо Вальекано» впечатляет. Клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице и имеет в активе 20 пунктов. Команда выиграла шесть матчей, дважды играла вничью и проиграла четыре поединка. У «Райо» 18 забитых и 12 пропущенных голов. «Молнии» сыграли вничью с «Сельтой», обыграли «Барселону» и проиграли «Бетису».

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл два матча из последних пяти

«Реал» не проигрывает пять игр кряду

У «Райо» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Райо Вальекано“» по коэффициенту 3.20. «Райо» в нынешнем сезоне имеет опыт побед над топ-клубами, команда находится на ходу и может побороться хотя бы за один балл. Гости будут давить до самого конца и могут забить несколько мячей.