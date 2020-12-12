«Реал Сосьедад» — «Эйбар». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.12.2020)

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вчера, 06:16

«Реал Сосьедад» пытается удержаться в лидерах Примеры, а «Эйбар» всё еще в поисках оптимального уровня. Чего ждать от очной встречи команд?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити определила свои котировки на грядущее противостояние. Победу «Реала Сосьедад» можно сыграть за 1,66, ничья представлена котировкой 3,88, а вот триумф гостей доступен за 5,55.

Не ждут результативного матча аналитики БК. Тотал представлен в виде 2,5 гола. Больше можно заиграть за 2,14, а тотал меньше представлен котировкой 1,79.

Форма команд

«Реал Сосьедад» сумел со второй позиции квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы. В последнем туре зафиксирована ничья с «Наполи» (1:1). В Примере дела у «басков» складываются куда лучше. Вторая позиция в чемпионате, а отставание от «Атлетико» составляет один пункт, однако «матрасники» провели на два матча меньше. В двух последних турах «Реал Сосьедад» победить не может: ничьи с «Вильяреалом» (1:1) и «Алавесом» (0:0).

«Эйбар» набрал хороший ход. Команда не проигрывает на протяжении четырех туров – ничьи с «Уэской» (1:1), «Хетафе» (0:0), «Валенсией» (0:0) и победа над «Бетисом» (2:0). Подопечные Хосе Луиса Мендилибара находятся на 11-й позиции в чемпионате. В каждом матче клуб делает ставку на оборонительную игру. Всего лишь восемь забитых мячей в 12 сыгранных матчах у команды. Нужно улучшать свои действия в завершающей стадии атак.

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» не проигрывает на протяжении девяти матчей

«Эйбар» выиграл три из четырех последних поединков в гостях

Две последних встречи этих команд завершились триумфом «Реала Сосьедад»

Прогноз

По нашему мнению, «Реал Сосьедад» по праву считается фаворитом матча. Но мы бы хотели обратить внимание на низкую вероятность результативной встречи. Ставка на тотал меньше 2,5 мячей выглядит для нас по-настоящему привлекательным выбором с котировкой 1,79 в букмекерской конторе Фонбет.