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«Реал» Сосьедад — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.02.2024)

вчера, 11:59
Вильярреал

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на «Вильярреал» можно за 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.77.

Форма команд

«Реал Сосьедад» прервал свою серию неудач в последнем туре победой над «Мальоркой» (2:1), но не решил все проблемы в чемпионате. Команда идет на шестом месте с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на девять пунктов, что является огромной пропастью в такой ситуации. Чтобы рассчитывать на места повыше, коллективу необходимо выигрывать ближайшие поединки. В еще одном недавнем поединке Лиги чемпионов «Реал» Сосьедад проиграл на выезде «ПСЖ» (0:2).

«Вильярреал» перестал проигрывать, но большинство матчей приводит к ничейному результату. Это не позволяет «желтой субмарине» продвинуться выше 13 месте в турнирной таблице. В активе клуба 26 очков и о борьбе за еврокубки он уже сейчас может забыть. В выездной игре с «Реалом» Сосьедад и ничья стала бы неплохим достижением для гостей. Два последних матча «Вильярреала» завершились ничьими с «Хетафе» (1:1) и «Алавесом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Сосьедад выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних поединков «Вильярреала» завершились ничейным результатом
  • «Реал» Сосьедад выиграл три последних матча у «Вильярреала» из пяти при двух поражениях
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным, но забитые мячи не заставят себя ждать. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
s9d2ettphh9j
s9d2ettphh9j
вчера в 13:38
Думаю, стоит рискнуть и поставить на ничью, коэффициент вполне привлекательный.
Вещий
Вещий
вчера в 12:28
Реал Сосьедад предсказуемо идёт у букмекеров фаворитом встречи. Ведь он и в таблице гораздо выше соперника, и игра ему предстоит домашняя. Но вот лично меня подопечные Иманоля Альгуасиля в последнее время вообще не впечатляют, поэтому позволю себе усомниться в их победе. И заиграю фору (+1) гостей для перестраховки на случай, если всё-таки хозяева выиграют с разницей в один мяч. Дело в том, как бы плох ни был Вильярреал, он играет в привычном для себя адекватном графике - раз в неделю. А для Реал Сосьедада матч против "жёлтой субмарины" станет уже шестым, если считать с 3 февраля. Футболисты не роботы, чтобы на высоком уровне играть в таком темпе, шесть матчей за 20 дней это перебор. Поэтому совсем не удивляет то, что результаты басков в последнее время сильно просели - победа над Мальоркой стала для них первой в шести крайних поединках с учётом всех турниров. А Вильярреал, если смотреть на все турниры, уступил всего раз за семь предыдущих игр. Думаю, шансы на ничью у гостей всё же есть.
Гость
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