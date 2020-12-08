«Рединг» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)

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вчера, 05:43

«Рединг» приближается к лидерам Чемпионшипа. «Бирмингем» лихорадит на протяжении сезона. Каким будет итог встречи?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити отдает предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На их победу котировка 2,09, ничью можно заиграть за 3,44, а вот триумф гостей представлен коэффициентом 3.70.

Что касается результативности, то всё-таки чуть больше предпосылок к тоталу меньше 2,5 голов – 1,72, а тотал больше 2,5 мячей — 2,25.

Форма команд

«Рединг» не проигрывает на протяжении четырех поединков. В активе команды победы над «Бристоль Сити» (3:1) и «Ноттингем Форест» (2:0), а также ничьи с «Миллуолом» (1:1) и «Шеффилд Уэнсдей» (1:1). 8 набранных очков в четырех последних встречах помогли команде подняться на 3-ю позицию. Отставание от лидера составляет всего лишь одно очко.

«Бирмингем» наконец-то сумел прервать свою серию из шести матчей без побед, переиграв «Бристоль Сити» (1:0). На текущий момент команда занимает 16-ю строчку. Нестабильность в этом сезоне является главной проблемой команды.

Информация для ставок

Между собой команды встречались двенадцать раз за последние пять лет. Шесть побед на счету «Бирмингема», четыре раза побеждал «Рединг», в двух встречах зафиксирована ничья

«Рединг» выиграл 7 из 10 последних домашних поединков

«Бирмингем» не проигрывает на протяжении пяти выездных матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Рединг» сейчас не настолько превосходит «Бирмингем» в игровой форме, чтобы добыть уверенную победу. Хозяева близки к лидерам чемпионата, но когда гости выходят на свой пик, то способны дать бой абсолютно любому сопернику.

По нашему мнению, у «Бирмингема» есть шансы зацепиться за очки, поэтому предлагаем сыграть ставку на то, что гости как минимум не проиграют. В букмекерской конторе Бетсити ставка на этот исход равна 1,79.