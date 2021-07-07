«Ремо» — «Вила-Нова». Прогноз на матч бразильской Серии В (09.07.2021)

9 июля 2021 года будет сыгран поединок «Ремо» — «Вила-Нова». Этот матч состоится в рамках очередного тура бразильской Серии В. Чемпионат Бразилии в самом разгаре и здесь можно посмотреть на интересные противостояния, этот матч является одним из тех, которые нельзя пропускать. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 03:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ремо». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.15 и на победу гостей по коэффициенту 3.50.
Форма команд
«Ремо» находится на последней строчке в турнирной таблице. В активе клуба семь баллов. Команда выиграла один поединок, четыре раза играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе пять забитых и десять пропущенных. В последних матчах «Ремо» выглядит очень плохо и находится в ужасной форме.
«Вила-Нова» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и три поражения. Клуб забил пять мячей и пропустил семь голов, В последних матчах «Вила-Нова» выглядит неплохо, у команды серия без поражений. «Вила-Нова» несмотря на свою статистику не выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. Клуб не проявил себя как стабильная команда в этом сезоне и после серии побед очень быстро падает на землю.
Информация для ставок
- «Ремо» не побеждает семь игр кряду
- «Вила-Нова» не проигрывает три матча кряду
- «Ремо» забил два гола в последних пяти матчах
Прогноз
В этом матче можно поставить на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.03. Также можно сделать ставку на победу любой из команд с разницей в один мяч по коэффициенту 2.00.
Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на тотал забитых голов в матче чемпионата Ирландии.