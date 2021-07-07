«Ремо» — «Вила-Нова». Прогноз на матч бразильской Серии В (09.07.2021)

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вчера, 22:35

9 июля 2021 года будет сыгран поединок «Ремо» — «Вила-Нова». Этот матч состоится в рамках очередного тура бразильской Серии В. Чемпионат Бразилии в самом разгаре и здесь можно посмотреть на интересные противостояния, этот матч является одним из тех, которые нельзя пропускать. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ремо». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 2.15 и на победу гостей по коэффициенту 3.50.

Форма команд

«Ремо» находится на последней строчке в турнирной таблице. В активе клуба семь баллов. Команда выиграла один поединок, четыре раза играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе пять забитых и десять пропущенных. В последних матчах «Ремо» выглядит очень плохо и находится в ужасной форме.

«Вила-Нова» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого бразильского клуба десять баллов. У команды две победы, четыре ничьих и три поражения. Клуб забил пять мячей и пропустил семь голов, В последних матчах «Вила-Нова» выглядит неплохо, у команды серия без поражений. «Вила-Нова» несмотря на свою статистику не выглядит очевидным фаворитом этого противостояния. Клуб не проявил себя как стабильная команда в этом сезоне и после серии побед очень быстро падает на землю.

Информация для ставок

«Ремо» не побеждает семь игр кряду

«Вила-Нова» не проигрывает три матча кряду

«Ремо» забил два гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.03. Также можно сделать ставку на победу любой из команд с разницей в один мяч по коэффициенту 2.00.

Также букмекеры предлагают интересный коэффициент на тотал забитых голов в матче чемпионата Ирландии.