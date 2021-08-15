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«Реймс» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

сегодня, 00:49

Во втором туре чемпионата Франции «Реймс» на стадионе «Огюст Делон» сыграет против «Монпелье». Проанализировав ставки букмекерских контор, мы предложили прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити оценили шансы команд в этой игре такими котировками: ставки на победу «Реймса» принимаются по коэффициенту 2.69, ничья – 3.30, победа «Монпелье» — 2.85. Как видим, фаворита в этом противостоянии эксперты не определяют.

Что касается результативности, то здесь с небольшим преимуществом идут ставки на низовой формат встречи. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.81, ТБ(2,5) – 2.11.

Форма команд

В стартовом туре нового розыгрыша Лиги 1 футболисты «Реймса» отправились в гости к «Ницце». Там команде удалось набрать один зачетный пункт за счет надежной игры в защите – ничья 0:0.

Напомним, что по итогам прошлой кампании «Реймс» занял 14-е место в турнирной таблице, опередив подвальную часть общего зачета на два балла.

Для «Монпелье» старт новой кампании в чемпионате Франции сложился менее успешно. «Паладины» в первом туре принимали дома «Марсель» и даже побеждали соперника по ходу встречи со счетом 2:0. Но во втором тайме хозяева упустили не только ничью, но и потерпели поражение (2:3) из-за провальных действий в обороне. Минувший созыв в Лиге 1 «Монпелье» закончил на восьмой позиции рейтинга.

Информация для ставок

  • «Реймс» не пропускал голы в 4 прошлых матчах с «Монпелье»
  • В 4 предыдущих встречах команд на поле «Реймса» прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Реймс» не проигрывал в 5 последних противостояниях с соперником

Прогноз

Встречаются соперники приблизительно равного уровня, но в пользу «Реймса» говорит фактор домашней арены и положительная статистка предыдущих встреч против «Монпелье». Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору хозяев, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.90.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Бордо» в матче с «Марселем».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.55 1.84 2.08 1.47 2.89
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 3.66 1.30
BetBoom 2.66 1.48 1.83 1.98 1.48 2.66
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