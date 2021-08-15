«Реймс» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

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сегодня, 00:49

Во втором туре чемпионата Франции «Реймс» на стадионе «Огюст Делон» сыграет против «Монпелье». Проанализировав ставки букмекерских контор, мы предложили прогноз на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити оценили шансы команд в этой игре такими котировками: ставки на победу «Реймса» принимаются по коэффициенту 2.69, ничья – 3.30, победа «Монпелье» — 2.85. Как видим, фаворита в этом противостоянии эксперты не определяют.

Что касается результативности, то здесь с небольшим преимуществом идут ставки на низовой формат встречи. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.81, ТБ (2,5) – 2.11.

Форма команд

В стартовом туре нового розыгрыша Лиги 1 футболисты «Реймса» отправились в гости к «Ницце». Там команде удалось набрать один зачетный пункт за счет надежной игры в защите – ничья 0:0.

Напомним, что по итогам прошлой кампании «Реймс» занял 14-е место в турнирной таблице, опередив подвальную часть общего зачета на два балла.

Для «Монпелье» старт новой кампании в чемпионате Франции сложился менее успешно. «Паладины» в первом туре принимали дома «Марсель» и даже побеждали соперника по ходу встречи со счетом 2:0. Но во втором тайме хозяева упустили не только ничью, но и потерпели поражение (2:3) из-за провальных действий в обороне. Минувший созыв в Лиге 1 «Монпелье» закончил на восьмой позиции рейтинга.

Информация для ставок

«Реймс» не пропускал голы в 4 прошлых матчах с «Монпелье»

В 4 предыдущих встречах команд на поле «Реймса» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Реймс» не проигрывал в 5 последних противостояниях с соперником

Прогноз

Встречаются соперники приблизительно равного уровня, но в пользу «Реймса» говорит фактор домашней арены и положительная статистка предыдущих встреч против «Монпелье». Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору хозяев, которая в линии БК Бетсити идет по коэффициенту 1.90.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Бордо» в матче с «Марселем».