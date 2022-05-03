«Рейнджерс» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Европы (05.05.2022)

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вчера, 13:28

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08. В случае победы «Рейнджерс» зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Рейнджерс» всегда считался домашней командой и в первом полуфинальном матче на выезде больше «терпел» и отбивался. Команда достигла неплохого для себя результата, ведь поражение в один мяч достаточно легко отыграть. В чемпионате Шотландии команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от «Селтика» на пять баллов. В прошлом матче «Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1), а ранее минимально уступил «РБ Лейпциг» (0:1).

«РБ Лейпциг» выиграл первый поединок, однако не смог достичь комфортного преимущества и в выездном поединке будет стараться удержать счет или его развить. В чемпионате Германии команда выступает не очень уверенно в последних поединках, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно настроить коллектив. В чемпионате клуб занимает пятое место с набранными 54 баллами, а в прошлом туре проиграл «Боруссии» М (1:3).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл у «Рейнджерс» два оставшихся поединка

«РБ Лейпциг» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти домашних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл девять из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

«Рейнджерс» приложит все усилия, чтобы с первых минут матча нивелировать преимущество немецкого клуба, которое тот добыл в первом матче. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу хозяев в основное время по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.