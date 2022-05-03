«Рейнджерс» – «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Европы (05.05.2022)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.08. В случае победы «Рейнджерс» зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.
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Также в линии букмекеры предлагают 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Рейнджерс» всегда считался домашней командой и в первом полуфинальном матче на выезде больше «терпел» и отбивался. Команда достигла неплохого для себя результата, ведь поражение в один мяч достаточно легко отыграть. В чемпионате Шотландии команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от «Селтика» на пять баллов. В прошлом матче «Рейнджерс» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1), а ранее минимально уступил «РБ Лейпциг» (0:1).
«РБ Лейпциг» выиграл первый поединок, однако не смог достичь комфортного преимущества и в выездном поединке будет стараться удержать счет или его развить. В чемпионате Германии команда выступает не очень уверенно в последних поединках, поэтому тренерскому штабу необходимо правильно настроить коллектив. В чемпионате клуб занимает пятое место с набранными 54 баллами, а в прошлом туре проиграл «Боруссии» М (1:3).
Информация для ставок
- «РБ Лейпциг» выиграл у «Рейнджерс» два оставшихся поединка
- «РБ Лейпциг» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти домашних матчей «Рейнджерс» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «РБ Лейпциг» выиграл девять из десяти последних матчей на выезде
Прогноз
«Рейнджерс» приложит все усилия, чтобы с первых минут матча нивелировать преимущество немецкого клуба, которое тот добыл в первом матче. Предлагаем сделать ставку на минимальную победу хозяев в основное время по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Фонбет.