«Рейнджерс» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (09.08.2022)

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сегодня, 19:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рейнджерс». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Рейнджерс» проиграл первый матч бельгийскому клуб с неприятным счетом и теперь его надо будет отыгрывать в Глазго. Тем не менее, болельщики верят в свою команду, которая в прошлом сезоне сильно пошумела в Лиге Европы, дойдя до финала. В чемпионате Шотландии клуб выиграл два стартовых поединка. В прошлой встрече «Рейнджерс» обыграл «Килмарнок» (2:0), а ранее в Лиге Чемпионов уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2).

«Юнион Сент-Жиллуаз» провел уверенный первый поединок и перед поездкой в Шотландию клуб обеспечил себя солидным преимуществом. Команда очень мотивирована выйти в следующий раунд и даже пожертвовала прошедшим туром чемпионата Бельгии, где проиграла крупно «Мехелену» (0:3). До этого поединка серебряный призер прошедшего сезона обыграл «Рейнджерс» (2:0) и «Шарлеруа» (1:0).

Информация для ставок

«Рейнджерс» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только в двух встречах на выезде за последнее время

Пять из семи матчей бельгийского клуба за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Рейнджерс» окажет давление на соперника с первых минут и вероятнее всего добьется успеха. Однако хватит ли шотландскому клубу сил отыграть преимущество соперника и пройти дальше остается только догадываться. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.