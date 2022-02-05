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«Рода» — «Волендам». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

вчера, 16:53

7 февраля 2022 года состоится поединок «Рода — Волендам». Матч пройдет на домашней арене «Роды» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.643.562.64
Фонбет 2.50 3.50 2.55
Мелбет 2.38 3.76 2.75
1XBET 2.38 3.76 2.75
BetBoom 2.41 3.56 2.71

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Волендам». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Роды» в 2.55. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.50.

Форма команд

«Рода» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У команды 11 побед, восемь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 50 голов и пропустил 30 мячей. В последних матчах «Рода» показывает очень хороший уровень игры и регулярно набирает очки — ничейный исход с «Бредой» со счетом 2:2, а также победы над «Ден Хаагом» 5:0 и над «Алмере Сити» 0:4.

«Волендам» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 55 пунктов. У команды 16 побед, семь ничьих и одно поражение. Коллектив забил 55 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Волендам» показывает себя очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы — победа над «Йонг Утрехт» со счетом 2:0, а также три очка с «Маастрихтом» 0:1 и ничья с «Бредой» 0:0.

Информация для ставок

  • «Волендам» не проигрывает вот уже 12 игр кряду
  • «Рода» не проигрывает пять игр кряду
  • «Волендам» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.30. В чемпионате Нидерландов всегда забивают много голов, эта игра не должна стать исключением из правил. Очевидным фаворитом является «Волендам».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.59 1.92 1.93
Фонбет 2.30 1.55
Мелбет 2.30 1.59
1XBET 2.30 1.59
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:37
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:02
Игра на три результата
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