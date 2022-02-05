«Рода» — «Волендам». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

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вчера, 16:53

7 февраля 2022 года состоится поединок «Рода — Волендам». Матч пройдет на домашней арене «Роды» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Волендам». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа «Роды» в 2.55. Также можно поставить на то, что обе команды забьют по 1.50.

Форма команд

«Рода» в нынешнем сезоне идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 41 балл. У команды 11 побед, восемь ничьих и пять поражений. Коллектив забил 50 голов и пропустил 30 мячей. В последних матчах «Рода» показывает очень хороший уровень игры и регулярно набирает очки — ничейный исход с «Бредой» со счетом 2:2, а также победы над «Ден Хаагом» 5:0 и над «Алмере Сити» 0:4.

«Волендам» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 55 пунктов. У команды 16 побед, семь ничьих и одно поражение. Коллектив забил 55 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Волендам» показывает себя очень хорошо и активно набирает драгоценные баллы — победа над «Йонг Утрехт» со счетом 2:0, а также три очка с «Маастрихтом» 0:1 и ничья с «Бредой» 0:0.

Информация для ставок

«Волендам» не проигрывает вот уже 12 игр кряду

«Рода» не проигрывает пять игр кряду

«Волендам» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.30. В чемпионате Нидерландов всегда забивают много голов, эта игра не должна стать исключением из правил. Очевидным фаворитом является «Волендам».