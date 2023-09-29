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«Рома» — «Фрозиноне». Прогноз на матч Серии А (01.10.2023)

вчера, 20:04
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.48. В случае победы «Фрозиноне», зайдет коэффициент 7.4. Ничью можно выбрать по 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.474.567.59
Лига Ставок 1.49 4.70 6.80
Pari 1.47 4.50 7.40

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» совершенно ужасно вошла в новый сезон и на данный момент занимает 16 место, что очень расстраивает болельщиков. Жозе Моуриньо нужно вносить срочные изменения, ведь пять очков за шесть туров являются очень плохим результатом, который теперь нужно исправлять. В прошлом туре «Рома» неожиданно крупно проиграла на выезде «Дженоа» (1:4), а ранее поделила очки на выезде с «Торино» (1:1).

«Фрозиноне» напротив, начал сезон в элитном дивизионе достаточно бодро как для новичка. Команда набрала девять очков и занимает текущее восьмое место. Для коллектива очень важно цепляться за баллы, где это возможно и как можно дальше находиться от зоны вылета, чтобы сохранить свое место в Серии А. Два последних поединка «Фрозиноне» завершились ничьими с «Фиорентиной» и «Салернитаной» с одинаковым счетом (1:1).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют»
  • «Фрозиноне» проиграл только один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • «Рома» выиграла все пять последних встреч с «Фрозиноне»
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В личных встречах клубы много забивают друг другу, и мы предлагаем не придумывать ничего нового. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.13 1.39 2.06 1.82 1.61 2.42
Лига Ставок 2.06 1.79 1.61 2.35
Pari 2.03 1.80
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