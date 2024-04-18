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«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

сегодня, 15:49
Милан

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой игре букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.31. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.55.

Лига Европы 2023/2024
Рома
Милан
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
сегодня, 22:00
1 - 0
Первый матч
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рома» одержала тяжелую победу в «Милане», что дало команде большое преимущество перед ответной игрой в Риме. Коллектив проиграл по статистике «Милану», но смог удержать ворота «сухими». Теперь хозяевам придется обороняться и на своем поле, ведь соперник будет идти вперед, чтобы как можно быстрее отыграться. В двух последних поединках в Серии А «Рома» обыграла «Лацио» (1:0) и сыграла вничью с «Лечче» (0:0).

«Милан» был немного ошарашен поражением в первом матче при том, что имел преимущество в большей части поединка. Команда в недавнем туре также потеряла очки с «Сассуоло» (3:3), ведь наверняка настроена на ответную встречу. В Серии А «россонери» идут на втором месте с 69 баллами и опережает «Ювентус» на шесть пунктов, поэтому может себе позволить уделять максимальное внимание второму по престижности евро-турниру. В первой игре «Роме» коллектив проиграл на своем поле (0:1).

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах
  • «Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Милан» выиграл шесть из десяти последних поединков с «Ромой» при одно поражении

Прогноз

Команды начнут матч осторожно, но мы предполагаем, что ко второму тайму игра немного раскроется. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:07
Рома прекрасно умеет выступать по счету, в том числе, и в плей-офф нынешней Лиги Европы. Где Рим чуть ранее мало чего позволил впереди мега атакующим английскому Брайтону 4:0, 0:1 и голландскому Фейеноорду 1:1, 1:1. Также можно отметить, что в прошедшем групповом этапе 2-го по рангу евротурнира Рома на территории Вечного Города провела насухо в защите все 3 домашних матча - с чешской Славией 2:0, швейцарским Серветтом 4:0 и молдавским Шерифом 3:0. В связи с чем жду и здесь хорошее выступление тылов "волков", вместе со ставкой на ИТМ 2 (1.5), за не самый плохой коэффициент.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:21
Победа Милана на морально волевых и проход дальше !
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