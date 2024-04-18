«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой игре букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.31. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.55.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Рома» одержала тяжелую победу в «Милане», что дало команде большое преимущество перед ответной игрой в Риме. Коллектив проиграл по статистике «Милану», но смог удержать ворота «сухими». Теперь хозяевам придется обороняться и на своем поле, ведь соперник будет идти вперед, чтобы как можно быстрее отыграться. В двух последних поединках в Серии А «Рома» обыграла «Лацио» (1:0) и сыграла вничью с «Лечче» (0:0).
«Милан» был немного ошарашен поражением в первом матче при том, что имел преимущество в большей части поединка. Команда в недавнем туре также потеряла очки с «Сассуоло» (3:3), ведь наверняка настроена на ответную встречу. В Серии А «россонери» идут на втором месте с 69 баллами и опережает «Ювентус» на шесть пунктов, поэтому может себе позволить уделять максимальное внимание второму по престижности евро-турниру. В первой игре «Роме» коллектив проиграл на своем поле (0:1).
Информация для ставок
- «Рома» выиграла восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Милан» выиграл шесть из десяти последних поединков с «Ромой» при одно поражении
Прогноз
Команды начнут матч осторожно, но мы предполагаем, что ко второму тайму игра немного раскроется. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.