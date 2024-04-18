«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Европы (18.04.2024)

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сегодня, 15:49

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой игре букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.31. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.2. Ничью можно выбрать по 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рома» одержала тяжелую победу в «Милане», что дало команде большое преимущество перед ответной игрой в Риме. Коллектив проиграл по статистике «Милану», но смог удержать ворота «сухими». Теперь хозяевам придется обороняться и на своем поле, ведь соперник будет идти вперед, чтобы как можно быстрее отыграться. В двух последних поединках в Серии А «Рома» обыграла «Лацио» (1:0) и сыграла вничью с «Лечче» (0:0).

«Милан» был немного ошарашен поражением в первом матче при том, что имел преимущество в большей части поединка. Команда в недавнем туре также потеряла очки с «Сассуоло» (3:3), ведь наверняка настроена на ответную встречу. В Серии А «россонери» идут на втором месте с 69 баллами и опережает «Ювентус» на шесть пунктов, поэтому может себе позволить уделять максимальное внимание второму по престижности евро-турниру. В первой игре «Роме» коллектив проиграл на своем поле (0:1).

Информация для ставок

«Рома» выиграла восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Милан» выиграл шесть из десяти последних поединков с «Ромой» при одно поражении

Прогноз

Команды начнут матч осторожно, но мы предполагаем, что ко второму тайму игра немного раскроется. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.