«Ростов» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (29.04.2024)

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сегодня, 10:15

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Ростов» нормально отреагировал от домашнего разгрома «Спартаком» (1:5) и дальше продолжает набирать очки. Команда сейчас располагается на восьмом месте с набранными 37 баллами и от пятого места отстает на четыре пункта. В игре на своем стадионе с «Оренбургом», хозяева наверняка хотят еще раз реабилитироваться за прошлый домашний матч и продолжить подниматься вверх по таблице. В последней своей игре «Ростов» одолел на выезде «Урал» (1:0).

«Оренбург» борется за выживание и впереди у команды решающие туры. Сейчас клуб имеет в своем активе 26 очков и идут на 14 месте, что не устраивает руководство и болельщиков. Кроме того, следующий тур очень важен для гостей, где нужно как минимум не проиграть, чтобы не отпустить конкурентов сильно вперед. В двух последних матчах «Оренбург» уступил на своем поле «Динамо» Москва (1:2) и проиграл на выезде «Зениту» (0:1).

Информация для ставок

«Ростов» уступил лишь в двух поединках из десяти последних матчей во всех турнирах

«Оренбург» выиграл лишь одну встречу из десяти встреч за последнее время

Два последних поединка между клубами завершились ничейными результатами

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.