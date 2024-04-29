«Ростов» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (29.04.2024)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.12. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.
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сегодня, 19:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Ростов» нормально отреагировал от домашнего разгрома «Спартаком» (1:5) и дальше продолжает набирать очки. Команда сейчас располагается на восьмом месте с набранными 37 баллами и от пятого места отстает на четыре пункта. В игре на своем стадионе с «Оренбургом», хозяева наверняка хотят еще раз реабилитироваться за прошлый домашний матч и продолжить подниматься вверх по таблице. В последней своей игре «Ростов» одолел на выезде «Урал» (1:0).
«Оренбург» борется за выживание и впереди у команды решающие туры. Сейчас клуб имеет в своем активе 26 очков и идут на 14 месте, что не устраивает руководство и болельщиков. Кроме того, следующий тур очень важен для гостей, где нужно как минимум не проиграть, чтобы не отпустить конкурентов сильно вперед. В двух последних матчах «Оренбург» уступил на своем поле «Динамо» Москва (1:2) и проиграл на выезде «Зениту» (0:1).
Информация для ставок
- «Ростов» уступил лишь в двух поединках из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Оренбург» выиграл лишь одну встречу из десяти встреч за последнее время
- Два последних поединка между клубами завершились ничейными результатами
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды играют между собой результативно и вполне вероятно, что вновь порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.