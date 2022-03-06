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«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

вчера, 13:50
Сочи

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Сочи», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.363.472.23
Фонбет 3.30 3.40 2.20
Мелбет 3.38 3.48 2.30
1XBET 3.38 3.48 2.30
BetBoom 3.41 3.41 2.24

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ростов» проводит очень слабый сезон и закономерно находится в зоне вылета. Команда занимает 14 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 18 баллов. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 35 мячей, что является одним из худших результатов в чемпионате. В прошлом туре «Ростов» крупно проиграл «Уралу» (1:4), а ранее разошелся миром с «Зенитом» (2:2).

«Сочи» идет на текущем четвертом месте в чемпионате России и в случае предстоящей победы даже сможет подняться на одну позицию. Коллектив набрал 34 очка и рассчитывает по итогам сезона оказаться в первой пятерке турнирной таблицы. Коллектив имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (32:21) и имеет хорошие шансы ее улучшить в предстоящей встрече. Два последних матча «Сочи» в РПЛ завершились победами над «Арсеналом» Тула (2:0) и «Спартаком» (3:0).

Информация для ставок

  • «Ростов» выиграл всего два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из четырех последних выездных встреч «Сочи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Сочи» выиграл три из четырех последних поединков с «Ростовом»

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и хозяевам будет очень сложно набрать очки в этом поединке. Предполагаем, что «Сочи» одержит победу в этом поединке, а сделать ставку на команду можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.57 1.77 2.12
Фонбет 1.75 2.10
Мелбет 1.79 2.19
1XBET 1.79 2.19
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:33
Ростов еще не начинал вторую часть сезона для себя, и этот поединок будет первым официальным для команды в 2022 году. Пока судить о ростовчанах можно только по матчам первой половины сезона, так вот в ней коллектив себя зарекомендовал как очень результативный, и матчи с их участием нейтральному зрителю должны были нравиться.Изменится ли игра у команды после зимней паузы? Ну вероятность этого конечно же присутствует, но каких-то кардинальных изменений в команде зимой не происходила, соответственно и в игре команды особо изменений ждать не приходится. Аж 7 товарищеских поединков ростовчане сыграли в зимней паузе, и 6 из них как минимум 2 забитых мяча в себе несли. Так что ждем и тут достаточно результативную игру.... Сочи уже два поединка после зимней паузы провел, 2:0 в чемпионате обыграли Тулу, и 1:2 уступили в кубке ЦСКА. В чемпионате у южан сейчас мотивация очень большая, так как они реальные претенденты на комплект медалей. Сочи так же является одной из самых результативных команд текущего чемпионата страны, и ТБ(1,5) пробивался в 16-ти матчах из 19-ти проведенных сочинцами. Учитывая то, что в предстоящем поединке Сочи будет играть против самой дырявой обороны текущего чемпионата, явно у гостей есть все шансы тут забить как минимум парочку мячей. Ну и не стоит забывать еще о том, что встречается боец за пьедестал, против бойца за выживания. Хоть очки нужны как одним так и другим, но более высокий класс Сочи сказаться должен. Сейчас у Сочи 3-я атака в лиге, уже 32 мяча они забили, вот собственно ждет голевого продолжения в матче предстоящем.... Можно было бы попробовать поставить тут на положительный исход гостей, но мы еще ростовчан в деле в этом году не наблюдали, так что списывать с счетов их опасно. Вот собственно я и решил остановиться тут на варианте с верховым тоталом. А именно: ТБ(2). Такая ставка выглядит тут очень даже перспективной, и достаточно безопасной.
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