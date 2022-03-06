«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

Ставки букмекеров
Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Сочи», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.
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сегодня, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Ростов» проводит очень слабый сезон и закономерно находится в зоне вылета. Команда занимает 14 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 18 баллов. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 35 мячей, что является одним из худших результатов в чемпионате. В прошлом туре «Ростов» крупно проиграл «Уралу» (1:4), а ранее разошелся миром с «Зенитом» (2:2).
«Сочи» идет на текущем четвертом месте в чемпионате России и в случае предстоящей победы даже сможет подняться на одну позицию. Коллектив набрал 34 очка и рассчитывает по итогам сезона оказаться в первой пятерке турнирной таблицы. Коллектив имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (32:21) и имеет хорошие шансы ее улучшить в предстоящей встрече. Два последних матча «Сочи» в РПЛ завершились победами над «Арсеналом» Тула (2:0) и «Спартаком» (3:0).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл всего два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех последних выездных встреч «Сочи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Сочи» выиграл три из четырех последних поединков с «Ростовом»
Прогноз
Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и хозяевам будет очень сложно набрать очки в этом поединке. Предполагаем, что «Сочи» одержит победу в этом поединке, а сделать ставку на команду можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.