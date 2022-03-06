«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (07.03.2022)

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вчера, 13:50

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Сочи», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.25. Сделать выбор в пользу хозяев можно по коэффициенту 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ростов» проводит очень слабый сезон и закономерно находится в зоне вылета. Команда занимает 14 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 18 баллов. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 35 мячей, что является одним из худших результатов в чемпионате. В прошлом туре «Ростов» крупно проиграл «Уралу» (1:4), а ранее разошелся миром с «Зенитом» (2:2).

«Сочи» идет на текущем четвертом месте в чемпионате России и в случае предстоящей победы даже сможет подняться на одну позицию. Коллектив набрал 34 очка и рассчитывает по итогам сезона оказаться в первой пятерке турнирной таблицы. Коллектив имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей (32:21) и имеет хорошие шансы ее улучшить в предстоящей встрече. Два последних матча «Сочи» в РПЛ завершились победами над «Арсеналом» Тула (2:0) и «Спартаком» (3:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл всего два поединка из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних выездных встреч «Сочи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сочи» выиграл три из четырех последних поединков с «Ростовом»

Прогноз

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, и хозяевам будет очень сложно набрать очки в этом поединке. Предполагаем, что «Сочи» одержит победу в этом поединке, а сделать ставку на команду можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Фонбет.