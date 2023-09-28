«Рубин» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (30.09.2023)

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вчера, 19:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Рубина» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Рубин» добился очередной редкой победы в прошлом туре над «Факелом» (1:0), но ситуация все еще остается сложной. Клуб из Казани имеет в своем активе девять очков и занимает лишь 12 место, уступая по дополнительным характеристикам «Ростову». В поединке с лидером РПЛ у хозяев вряд ли будет много моментов, поэтому им понадобится высокая реализация моментов. В матче кубка России «Рубин» крупно уступил на своем поле «Зениту» (0:3).

«Краснодар» стал настоящим открытием первой половины сезона, ведь «быкам» пророчили место ближе к середине турнирной таблицы. Тем не менее, коллектив лидирует с 21 баллом и опережает ближайшего соперника на три пункта. В матче с соперником из нижней части турнирной таблицы от гостей будут ждать исключительно победы. В прошлом туре «Краснодар» обыграл на своем поле «Урал» (2:0), а в кубке страны одолел «Динамо» Москва (2:1, по пенальти).

Информация для ставок

«Рубин» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Шесть последних матчей между клубами завершились победами «Краснодара»

Прогноз

«Рубин» выглядит очень неубедительно и вполне вероятно, что команде будет нечего противопоставить атакующей линии «Краснодара». Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.