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«Академика Клинчени» — ФКСБ. Прогноз на матч румынской Высшей лиги (09.02.2022)

вчера, 10:38

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет абсолютным фаворитом встречи являются гости, поставить на победу которых с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать прогноз сенсационную на победу «Академики Клинчени» можно по коэффициенту 39, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 11.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
38.499.271.09
Фонбет 39.00 9.00 1.08
Мелбет 39.00 11.50 1.06
1XBET 39.00 11.50 1.06
BetBoom 36.00 9.30 1.07

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.78. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 3.6.

Форма команд

«Академика Клинчени» не может выиграть уже два месяца и за это время набрала всего один балл. Команда находится в затруднительном положении в самом конце турнирной таблицы и в минувших турах была обыграна «Арджешем» (0:1) и «Миовени» (1:3).

ФКСБ продолжает битву за золотые медали, но коллективу очень трудно, так как отставание от идущего на первом месте «ЧФР Клужа» составляет восемь очков. В последних матчах клубу удалось завоевать четыре очка благодаря голевой ничьей с «Крайовой» (2:2), а также победе над бухарестским «Динамо».

Информация для ставок

  • «Академика Клинчени» не может выиграть четыре матча подряд (три поражения и ничья)
  • ФКСБ завершил вничью четыре из пяти последних встречи
  • Два из трех минувших очных поединков завершились победой ФКСБ
  • Четыре последних выездных игры ФКСБ закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Очные поединки проходят с явным преимуществом бухарестского «Стяуа». Вероятно, что и очередная игра пройдет в данном ключе и победитель будет определен без проблем. Сделать ставку на победу ФКСБ с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.45 2.16 1.68
Мелбет 2.66 1.44
1XBET 2.66 1.44
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:43
Боевая ничья.
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