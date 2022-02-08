«Академика Клинчени» — ФКСБ. Прогноз на матч румынской Высшей лиги (09.02.2022)

1644305893

вчера, 10:38

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Фонбет абсолютным фаворитом встречи являются гости, поставить на победу которых с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать прогноз сенсационную на победу «Академики Клинчени» можно по коэффициенту 39, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 11.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.78. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 3.6.

Форма команд

«Академика Клинчени» не может выиграть уже два месяца и за это время набрала всего один балл. Команда находится в затруднительном положении в самом конце турнирной таблицы и в минувших турах была обыграна «Арджешем» (0:1) и «Миовени» (1:3).

ФКСБ продолжает битву за золотые медали, но коллективу очень трудно, так как отставание от идущего на первом месте «ЧФР Клужа» составляет восемь очков. В последних матчах клубу удалось завоевать четыре очка благодаря голевой ничьей с «Крайовой» (2:2), а также победе над бухарестским «Динамо».

Информация для ставок

«Академика Клинчени» не может выиграть четыре матча подряд (три поражения и ничья)

ФКСБ завершил вничью четыре из пяти последних встречи

завершил вничью четыре из пяти последних встречи Два из трех минувших очных поединков завершились победой ФКСБ

Четыре последних выездных игры ФКСБ закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз