«Академика Клинчени» — ФКСБ. Прогноз на матч румынской Высшей лиги (09.02.2022)

Ставки букмекеров
По линии букмекерской конторы Фонбет абсолютным фаворитом встречи являются гости, поставить на победу которых с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.75. Сделать прогноз сенсационную на победу «Академики Клинчени» можно по коэффициенту 39, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 11.5.
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сегодня, 20:55
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.78. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 3.6.
Форма команд
«Академика Клинчени» не может выиграть уже два месяца и за это время набрала всего один балл. Команда находится в затруднительном положении в самом конце турнирной таблицы и в минувших турах была обыграна «Арджешем» (0:1) и «Миовени» (1:3).
ФКСБ продолжает битву за золотые медали, но коллективу очень трудно, так как отставание от идущего на первом месте «ЧФР Клужа» составляет восемь очков. В последних матчах клубу удалось завоевать четыре очка благодаря голевой ничьей с «Крайовой» (2:2), а также победе над бухарестским «Динамо».
Информация для ставок
- «Академика Клинчени» не может выиграть четыре матча подряд (три поражения и ничья)
- ФКСБ завершил вничью четыре из пяти последних встречи
- Два из трех минувших очных поединков завершились победой ФКСБ
- Четыре последних выездных игры ФКСБ закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Очные поединки проходят с явным преимуществом бухарестского «Стяуа». Вероятно, что и очередная игра пройдет в данном ключе и победитель будет определен без проблем. Сделать ставку на победу ФКСБ с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.