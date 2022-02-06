«ЧФР Клуж» — УТА (Арад). Прогноз на матч румынской Высшей лиги (08.02.2022)

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вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом у букмекеров являются хозяева поля. Загрузить на их победу с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77. Сенсационный выездной успех УТЫ оценивается по коэффициент 8.7. Ничья порадует игроков коэффициентом 3.96.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.56. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.5. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 3.27.

Форма команд

«ЧФР Клуж» имея огромное преимущество над преследователями в таблице немного расслабился, и в последних трех матчах не переигрывал своих соперников, завершая поединки с «Университатей» и «Ботошани» с одинаковым счетом (1:1), а с ФКСБ расписал невероятную ничью (3:3).

УТА занимает девятое место в центре таблицы и в минувших турах смогла оформить четыре очка в противостоянии с «Сепси» (1:0) и бухарестским «Рапидом» (1:1). От заветной зоны первой шестерки команду отделяет всего четырепункта, поэтому постарается дать бой титулованному сопернику.

Информация для ставок

«ЧФР Клуж» завершил вничью три последних матча

УТА выиграла лишь один из четырех последних поединков

УТА проиграла две минувшие очные встречи со счетом (0:1)

Девять из десяти последних игр с участием «ЧФР Клужа» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«ЧФР Клуж» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет создавать опасные моменты у ворот гостей. Верим в успех хозяев и предлагаем взять победу «ЧФР Клужа» с форой (-1) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Фонбет.