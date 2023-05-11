«Салернитана» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (13.05.2023)

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вчера, 19:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Аталанту», а поставить на него можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. Рискнуть на успех «Салернитаны» можно по 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Салернитана» прервала серию без поражений в чемпионате Италии и имеет в своем активе 35 баллов. Коллектив занимает 15 место и имеет отрыв перед зоной вылета в восемь пунктов, но доигрывать сезон необходимо ответственно. Матч с «Аталантой» будет сложным, ведь гости приедут за победой и крайне мотивированы. Два последних матча «Салернитаны» завершились ничьей с «Фиорентиной» (3:3) и поражением от «Эмполи» (1:2).

«Аталанта» набрала 10 очков в пяти последних турах Серии А, но по-прежнему имеет минимальное количество шансов на место в Лиге Чемпионов. Команда из Бергамо на пять пунктов отстает от идущего четвертым «Интера» и в предстоящей встрече обязана побеждать. В прошлом туре «Аталанта» уступила на своем поле «Ювентусу» (0:2), а ранее обыграла «Специю» (3:2) на своем стадионе.

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Салернитаны» завершились ничейным результатом

«Аталанта» не проигрывает на выезде уже три поединка подряд

«Аталанта» выиграл три из пяти последних поединков с «Салернитаной»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды играют нестабильно, а «Аталанте» будет тяжело, учитывая выездной статус поединка. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.