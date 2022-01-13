«Салернитана» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.01.2022)

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вчера, 21:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что однозначным фаворитом в этом поединке является «Лацио». Он играет на выезде, и поставить на победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.7. Неожиданная победа «Салернитаны» оценивается по коэффициенту 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.63.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.19. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Салернитана» сотворила сенсацию в прошлом туре чемпионата, на выезде обыграв «Верону» со счетом (2:1). До этого успеха у команды была затяжная безвыигрышная серия в рамках которой потерпела поражения от «Интера» (0:5) и «Фиорентины» (0:4), а также покинула кубок страны, уступив «Дженоа» (0:1).

«Лацио» после 21 тура занимает восьмое место в турнирной таблице и уже на девять очков отстает от заветной зоны Лиги чемпионов. Римский коллектив в прошедших матчах довольствовался лишь одним баллом, так как не смог переиграть дома «Эмполи» (3:3) и на выезде «Интер» (1:2).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла дома пять матчей подряд

У «Лацио» лишь две победы в последних шести играх

Минувший очный поединок завершился разгромной победой «Лацио» (3:0)

«Салернитана» забила всего два гола в последних 10 встречах

Прогноз

Данный поединок должен быть наполнен интересными событиями. «Лацио» будет стараться доминировать, чтобы набрать три очка и иметь шансы подняться вверх по таблице. Верим, что у римского клуба получится победить уверенно, поэтому предлагаем взять победу «Лацио» с форой (-1) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.