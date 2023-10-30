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«Салернитана» — «Сампдория». Прогноз на матч кубка Италии (31.10.2023)

вчера, 20:14
Салернитана

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать гостей, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на успех «Сампдории» можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.693.975.16
Лига Ставок 1.70 4.00 5.20
Pari 1.70 3.95 5.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Салернитана» очень давно не выигрывает и даже ничейные результаты у клуба встречаются крайне редко. В Серии А команда идет на последнем месте и набрала всего четыре очка, поэтому результаты срочно улучшать, иначе нависает угроза вылета из элитного дивизиона. В матче кубка коллективу достаточно настроиться на один поединок и прервать серию без побед. В прошлом туре «Салернитана» проиграла на выезде «Дженоа» (0:1), а ранее поделила очки с «Кальяри» (2:2)

«Сампдория» в прошлом сезоне опустилась в Серию В, но и там у команды из Генуи дела идут очень плохо. Коллектив находится в зоне вылета, а именно на 17 месте с семью баллами и похоже возвращаться в элитный дивизион не собирается. Тем не менее, «Сампдория» может пошуметь в кубке, если дойдет хотя бы до 1/8 финала. Два последних матча команды завершились победой над «Козенцей» (2:0) и выездным поражение от «Зюдтироля» (1:3).

Информация для ставок

  • «Сампдория» выиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Салернитана» проиграла четыре из пяти последних матчей
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках
  • Шесть из семи последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива имеют большие проблемы в своих чемпионатах, но по-нашему мнению хозяева должны оказаться более удачливыми. Рекомендуем сделать ставку на победу «Салернитаны» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.47 1.93 1.93 1.51 2.68
Лига Ставок 2.80 1.44 1.93 1.91 1.52 2.55
Pari 1.90 1.90
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