«Салернитана» — «Сампдория». Прогноз на матч кубка Италии (31.10.2023)

1698686098

вчера, 20:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать гостей, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на успех «Сампдории» можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Салернитана» очень давно не выигрывает и даже ничейные результаты у клуба встречаются крайне редко. В Серии А команда идет на последнем месте и набрала всего четыре очка, поэтому результаты срочно улучшать, иначе нависает угроза вылета из элитного дивизиона. В матче кубка коллективу достаточно настроиться на один поединок и прервать серию без побед. В прошлом туре «Салернитана» проиграла на выезде «Дженоа» (0:1), а ранее поделила очки с «Кальяри» (2:2)

«Сампдория» в прошлом сезоне опустилась в Серию В, но и там у команды из Генуи дела идут очень плохо. Коллектив находится в зоне вылета, а именно на 17 месте с семью баллами и похоже возвращаться в элитный дивизион не собирается. Тем не менее, «Сампдория» может пошуметь в кубке, если дойдет хотя бы до 1/8 финала. Два последних матча команды завершились победой над «Козенцей» (2:0) и выездным поражение от «Зюдтироля» (1:3).

Информация для ставок

«Сампдория» выиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Салернитана» проиграла четыре из пяти последних матчей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках

Шесть из семи последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба коллектива имеют большие проблемы в своих чемпионатах, но по-нашему мнению хозяева должны оказаться более удачливыми. Рекомендуем сделать ставку на победу «Салернитаны» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.