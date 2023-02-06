«Салернитана» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (07.02.2023)

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сегодня, 13:54

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.55. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 6.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.9. На ТМ 2.5 коэффициент равен противоположному – 1.9.

Форма команд

«Салернитана» набрала всего четыре очка в последних пяти турах Серии А, и команда опускается все ниже по турнирной таблице. На данный момент клуб идет на 16 месте с 21 баллом, а отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов, что пока позволяет ему чувствовать себя в относительной безопасности. В предстоящей встрече с нестабильным «Ювентусом» у хозяев будут определенные шансы зацепиться за результат. В прошлом туре «Салернитана» обыграла на выезде «Лечче» (2:1), а ранее уступила на своем поле «Наполи» (2:0).

«Ювентус» переживает не самые лучшие времена и на футбольном поле и околофутбольной среде. Команда расположилась лишь на 13 месте с 23 очками и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В игре с «Салернитаной» от «старой синьоры» ждут победы, которая придала бы уверенности игрока на будущее. В прошлом мате кубка Италии «Ювентус» одолел «Лацио», а в чемпионате уступил на своем поле «Монце» (0:2).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл пять из семи выездных матчей за последнее время

«Салернитана» выиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ювентус» выиграл три из пяти последних поединков с «Салернитаной»

Прогноз

«Ювентус» выглядит нестабильно, но вряд ли уйдет без забитых мячей в это поединке. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.