«Салернитана» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (07.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.55. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 6.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1.
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завтра, 22:45
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.9. На ТМ 2.5 коэффициент равен противоположному – 1.9.
Форма команд
«Салернитана» набрала всего четыре очка в последних пяти турах Серии А, и команда опускается все ниже по турнирной таблице. На данный момент клуб идет на 16 месте с 21 баллом, а отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов, что пока позволяет ему чувствовать себя в относительной безопасности. В предстоящей встрече с нестабильным «Ювентусом» у хозяев будут определенные шансы зацепиться за результат. В прошлом туре «Салернитана» обыграла на выезде «Лечче» (2:1), а ранее уступила на своем поле «Наполи» (2:0).
«Ювентус» переживает не самые лучшие времена и на футбольном поле и околофутбольной среде. Команда расположилась лишь на 13 месте с 23 очками и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. В игре с «Салернитаной» от «старой синьоры» ждут победы, которая придала бы уверенности игрока на будущее. В прошлом мате кубка Италии «Ювентус» одолел «Лацио», а в чемпионате уступил на своем поле «Монце» (0:2).
Информация для ставок
- «Ювентус» выиграл пять из семи выездных матчей за последнее время
- «Салернитана» выиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ювентус» выиграл три из пяти последних поединков с «Салернитаной»
Прогноз
«Ювентус» выглядит нестабильно, но вряд ли уйдет без забитых мячей в это поединке. Предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.