«Сампдория» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч кубка Италии (20.10.2022)

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вчера, 13:20

Ставки букмекеров

Абсолютного фаворита в этой встрече определить было несложно. Поставить на хозяев поля с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Если зайдет сенсационная победа гостей, то игроков порадует коэффициент 6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают одинаковый коэффициент 1.9 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Сампдория» в 1/32 финала на своем поле обыграла «Реджину» с минимальным счетом (1:0) и эта победа до сих пор является единственной для команды в новом сезоне. Последующие матчи были крайне неудачными в том числе в последнем туре Серии А против римской «Ромы» (0:1).

«Асколи Пиккио» в субботу побывал в гостях у «Бари» и сумел увезти домой три очка, победа (2:0). Туром ранее коллектив дома принимал «Модену» и потерпел поражение со счетом (1:2). В кубке клуб разобрался в драматичном матче с «Венецией», обыграв ее на последних минутах (3:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Сампдории» насчитывает 10 игр (семь поражений и три ничьих)

У «Асколи» лишь одна победа в последних шести матчах

Пять из семи минувших встреч «Сампдории» завершились результатом «обе забьют»

Четыре из шести последних поединков «Асколи» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Сампдория», скорее всего, возьмет игру под свой контроль и доведет дело до необходимого позитивного результата. Предлагаем поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.55.