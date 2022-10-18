«Сампдория» — «Асколи Пиккио». Прогноз на матч кубка Италии (20.10.2022)

Ставки букмекеров
Абсолютного фаворита в этой встрече определить было несложно. Поставить на хозяев поля с форой (-1) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95. Если зайдет сенсационная победа гостей, то игроков порадует коэффициент 6. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.05.
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завтра, 19:00
Также в линии букмекеры предлагают одинаковый коэффициент 1.9 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Сампдория» в 1/32 финала на своем поле обыграла «Реджину» с минимальным счетом (1:0) и эта победа до сих пор является единственной для команды в новом сезоне. Последующие матчи были крайне неудачными в том числе в последнем туре Серии А против римской «Ромы» (0:1).
«Асколи Пиккио» в субботу побывал в гостях у «Бари» и сумел увезти домой три очка, победа (2:0). Туром ранее коллектив дома принимал «Модену» и потерпел поражение со счетом (1:2). В кубке клуб разобрался в драматичном матче с «Венецией», обыграв ее на последних минутах (3:2).
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Сампдории» насчитывает 10 игр (семь поражений и три ничьих)
- У «Асколи» лишь одна победа в последних шести матчах
- Пять из семи минувших встреч «Сампдории» завершились результатом «обе забьют»
- Четыре из шести последних поединков «Асколи» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
«Сампдория», скорее всего, возьмет игру под свой контроль и доведет дело до необходимого позитивного результата. Предлагаем поставить на победу хозяев поля в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.55.