«Сампдория» — «Милан»: прогноз на матч Серии A (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 09:53

В десятом туре чемпионата Италии нас ожидает противостояние «Сампдории» и «Милана». Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который пройдет 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

В матче, который пройдет на арене «Луиджи Феррарис», аналитики букмекерской компании Бетсити отдают предпочтение гостевой команде. Сыграть ставку в пользу победы «Милана» можно с коэффициентом 1.80. Заключить пари на домашнюю победу «Сампдории» предлагается с отметкой 4.54, а ничья идет за 4.18.

Предстоящий поединок, по мнению букмекера, будет результативным. Ставки на ТБ (2,5) принимаются с коэффициентом 1.73, ТМ(2,5) – 2.29.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Италии «Сампдория» продлила серию без побед до четырех поединков кряду. Команда Клаудио Раньери разделила очки в гостях с «Торино» (2:2). Перед этим «Сампдория» уступила «Болонье» (1:2) и «Кальяри» (0:2), а также сыграла вничью с «Дженоа» в дерби (1:1). Набрав одиннадцать очков, хозяева обосновались на 11-й позиции в турнирной таблице.

«Милан» — лидер итальянской Серии A, который пока идет без поражений – семь побед и две ничьи. У команды Стефано Пиоли одна из лучших оборон чемпионата, которая за девять туров пропустила только восемь голов.

29 ноября «Милан» отметился дежурной победой, когда обыграл дома «Фиорентину» (2:0). Затем команда в волевом стиле обыграла в гостях «Селтик» (4:2) в Лиге Европы.

Информация для ставок

• Ставка на ТБ (2,5) выиграла в 21 из 25 прошлых матчей «Сампдории» в Серии A

• «Милан» забивал минимум два гола в 11 предыдущих поединках чемпионата

• «Милан» не проигрывал в 21 прошлом матче первенства

• В последней очной встрече соперников победил «Милан» (4:1)

Прогноз

«Милан» показывает качественный футбол в этом чемпионате, и вполне заслуженно лидирует в турнирной таблице. «Сампдория» в последних матчах слишком нестабильно играла в защите и пропускала много голов.

Учитывая вышесказанное, предлагаем сделать ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.80 по линии букмекерской конторы Бетсити.