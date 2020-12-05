ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Рома» — «Сассуоло»: прогноз на матч Серии A (06.12.2020)

05 декабря 2020, 09:44
00:00 / 00:00

«Рома» и «Сассуоло» сыграют в десятом туре чемпионата Италии. Мы приготовили прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Согласно котировкам букмекерской конторы Фонбет, фаворитом предстоящего матча, который состоится на стадионе «Олимпико» в Риме, является домашняя команда. Ставки на победу «Ромы» можно разместить с коэффициентом 1.74.

Заключить пари на то, что шестая и третья команды из турнирной таблицы сыграют вничью, букмекер предлагает за 4.44. Поставить на гостевую победу «Сассуоло» можно за 4.64.

С большой долей вероятности нас ожидает результативная встреча. За ставку ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.40, и 3.00 на ТМ(2,5).

Форма команд

Из-за поражения от «Наполи» в прошлом туре Серии А (0:4) «Рома» выпала из четверки лидеров в турнирной таблице. Это фиаско стало для римлян вторым в сезоне. До этого команда Паулу Фонсеки одержала три победы подряд, обыграв таких соперников: «Парма» (3:0), «Дженоа» (3:1) и «Фиорентина» (2:0).

В Лиге Европы «Рома» гарантировала себе первое место в группе после домашней победы над «Янг Бойз» (3:1).
«Сассуоло» неожиданно для многих оказался в лидерах чемпионата Италии. «Черно-зеленые» только в прошлом туре Серии A потерпели первое поражение, когда неудачно сыграли против «Интера» (0:3).

Несмотря на это фиаско, команда осталась в четверке лидеров, где ей позволяют находиться 18 набранных очков.

Информация для ставок

• В 16 из 18 прошлых матчей «Ромы» в чемпионате сыграла ставка на ТБ(2,5)
• «Рома» забивала минимум два гола в 8 предыдущих домашних поединках Серии A
• «Сассуоло» победил в четырех последних выездных встречах
• В четырех из пяти прошлых очных встреч команд в Риме прошла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

«Рома» и «Сассуоло» показывают открытый и атакующий футбол. Матчи с участием этих команд регулярно завершаются с большим количеством голов. Учитывая это, а также турнирную мотивацию команд, предлагаем взять ставку на ТБ(3) с коэффициентом 1.66 по линии букмекерской конторы Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.544.69
BetCity 1.63 4.70 4.80
Fonbet 1.65 4.30 4.70
Мелбет 1.64 4.62 4.87
Лига ставок 1.66 4.80 4.80
«Маккаби» Тель-Авив — «Сивасспор». Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 04:38Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
«Динамо» Загреб — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги Европы (10.12.2020)
Сегодня, 03:39Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
АЕК – «Пафос». Прогноз на матч чемпионата Кипра (09.12.2020)
Вчера, 11:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)
Вчера, 09:47Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Зальцбург» — «Атлетико»: прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:37Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Мидтьюлланд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)
Вчера, 09:12Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
05 декабря в 09:51
Думаю, что Рома выиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100