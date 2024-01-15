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«Сандерленд» — «Халл». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.01.2024)

вчера, 15:21
Сандерленд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Сандерленд». Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Халла» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.7.

Форма команд

«Сандерленд» проиграл пару последних матчей, но не собирается сдаваться и дальше борется за место в плей-офф Чемпионшипа. На данный момент «коты» занимают седьмое место с 40 баллами и только по дополнительным показателям отстают от «Ковентри Сити». В случае победы над «Халлом» хозяева как минимум смогут сохранить свою позицию. Два последних матча «Сандерленда» завершились поражениями от «Ипсвича» (1:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (0:3) в кубке ФА.

«Халл» имеет похожую ситуацию, как у своего соперника и отстает от него всего на один балл. В активе клуба 39 баллом, но плотность турнирной таблицы слишком высокая и любая неудача может откинуть его на две-три позиции вниз. Поединок обещает быть сложным, но гости рассчитывают набрать очки и улучшить ситуацию в таблице. В прошлом туре «Халл» уступил «Норвичу» (1:2), а в кубке ФА сыграл вничью с «Бирмингемом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Сандерленд» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Халл» проиграл пять поединков из десяти последних матчей на выезде
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейными результатами

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным для обеих команд, но они смогут обе отличиться в воротах соперника. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:22
В этом матче обе команды не забьют.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:35
Исходя из последних результатов команды «Сандерленд» в последних играх, а также учета их предыдущего противостояния с «Халл Сити», можно ожидать, что «Сандерленд» имеет преимущество и сможет одержать победу в этом матче. В своей последней встрече с «Халл Сити» они сумели победить со счетом 1:0, что позволяет говорить о высоком уровне соперника. Кроме того, команда показала свои способности в последних играх, где они смогли победить «Престон Норт Энд» и сильно противостоять «Ротерхэм Юнайтед», что свидетельствует о хорошей форме и мотивации команды. Поэтому прогнозирую победу «Сандерленд» в этом матче.
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