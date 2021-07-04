«Сарпсборг 08» — «Мольде». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (04.07.2021)

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вчера, 16:57

11-й тур чемпионата Норвегии подарит нам противостояние лидера и середняка турнирной таблицы — «Сарпсборг 08» принимает «Мольде». Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Значительное преимущество букмекеры отдают гостям по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Сарпсборга» будет стоить 4.3, ничью можно поставить по коэффициенту 3.9. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.72.

Вероятность низового матча составляет 2.05 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.77.

Форма команд

«Мольде» уверенно лидирует в чемпионате Норвегии и имеет хорошую победную серию в последних матчах. Коллектив имеет отрыв в три очка над «Будё-Глимт», сыграв на один матч меньше конкурента. В нынешнем матче у клуба не должно возникнуть больших проблем с соперником, однако не стоит недооценивать команду хозяев. В последних двух матчах «Мольде» уверенно выиграл у «Стремгодсета» (3:0) и «Будё-Глимт» (2:0).

«Сарпсборг 08» звезд с неба не хватает, клуб идет на 11-м месте. В последних пяти матчах команда набрала всего четыре очка, что не является высоким показателем качества. Тренерскому штабу необходимо корректировать и менять игру коллектива, чтобы не иметь проблем с зоной вылета в дальнейшем. В прошлом туре «Сарпсборг 08» крупно проиграл «Волеренге» (1:4), а ранее уступил и «Викингу» (1:2).

Информация для ставок

«Мольде» выиграл пять матчей подряд в чемпионате, а «Сарпсборг» был успешен только в одном матче

«Мольде» не проигрывает в гостях уже шесть матчей во всех турнирах

«Сарпсборг 08» не проигрывает на своем поле «Мольде» целых шесть поединков

Семь из восьми последних встреч между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Мольде» является безоговорочным фаворитом и попытается оторваться от соперников в таблице как можно дальше. Предполагаем, что у хозяев шансов набрать очки в этом матче очень мало. Сделать ставку на победу «Мольде» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на хозяев по коэффициенту 1.88 в матче «Лиллестрем» — «Мьёндален».