«Сассуоло» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

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04 января 2022, 11:50

Ставки букмекеров

«Сассуоло» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на его уверенную победу в БК Фонбет можно по коэффициенту 1.6. В то же время на успех гостей коэффициент составляет 5.25. Поставить на то, что команды не выявят победителя можно за 4.4.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.24. Ставку «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Сассуоло» радовал всех своей яркой игрой, в которой было место большому количеству голов, но в последнем туре коллектив неожиданно рассыпался и на своем поле разгромно проиграл «Болонье» (0:3). В рамках предпоследнего тура и ранее команда расписала голевую ничью с «Фиорентиной» (2:2), а также обыграла дома «Лацио» (2:1).

«Дженоа» Андрея Шевченко перед уходом на перерыв сумел сотворить настоящую сенсацию, и отобрала очки у «Аталанты», расписав с ней нулевую ничью. В турнирном плане этот результат команде никак не помог, но вполне вероятно предаст уверенности для дальнейших свершений.

Информация для ставок

«Сассуоло» оформил пять ничьих в семи последних матчах

Безвыигрышная выездная серия «Дженоа» составляет восемь поединков (четыре ничьи и четыре поражения)

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют+ ТБ 2.5»

2.5» Тринадцать последних игр с участием «Сассуоло» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сассуоло» приложит все усилия, чтобы победить и оформить очередные три очка в копилку, доказав, что разгром в последнем туре был случайность. Сделать ставку на победу хозяев с форой можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.