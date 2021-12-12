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«Сассуоло» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (12.12.2021)

сегодня, 11:37

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» дома примет «Лацио». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.633.672.70
Фонбет 2.55 3.55 2.65
Мелбет 2.48 3.72 2.90
1XBET 2.48 3.72 2.90
BetBoom 2.45 3.56 2.87

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определить, кто же фаворит данного противостояния. На победу «Сассуоло» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 2.66. Поверить в успех «Лацио» предлагают по коэффициенту 2.55, а ничья котируется по коэффициенту 3.66.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.35. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сассуоло» идет на 12-м месте после 16 игр и на данном отрезке сезона не ставит перед собой серьезных целей. В прошлых турах команда сыграла вничью со «Специей» и «Наполи» с одинаковым счетом (2:2), а также неожиданно разобралась на выезде с грозным «Миланом» (3:1).

«Лацио» в этом сезоне играет крайне нестабильно, что отображается на результатах и положении команды в турнирной таблице. Два минувших тура завершились для клуба яркими результатами, сначала была фантастическая ничья с «Удинезе» (4:4), а затем уверенная победа (3:1) над «Сампдорией».

Информация для ставок

  • «Сассуоло» завершил вничью три из четырех минувших матчей
  • «Лацио» одержал одну победу в последних четырех играх
  • Последняя очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз

Нас ждет интересный поединок. Обе команды любят атаковать, нагнетая у ворот соперника, а также не славятся надежностью в обороне. Вполне вероятно, что голов будет много, поэтому рекомендуем поставить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.68 1.22 2.67 1.53 2.08 1.84
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
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Все комментарии
m5z4zdndej9n
m5z4zdndej9n
сегодня в 11:43
Футбольный клуб Сассуоло выиграет матч.
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