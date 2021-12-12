«Сассуоло» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (12.12.2021)

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сегодня, 11:37

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» дома примет «Лацио». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определить, кто же фаворит данного противостояния. На победу «Сассуоло» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 2.66. Поверить в успех «Лацио» предлагают по коэффициенту 2.55, а ничья котируется по коэффициенту 3.66.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.35. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Сассуоло» идет на 12-м месте после 16 игр и на данном отрезке сезона не ставит перед собой серьезных целей. В прошлых турах команда сыграла вничью со «Специей» и «Наполи» с одинаковым счетом (2:2), а также неожиданно разобралась на выезде с грозным «Миланом» (3:1).

«Лацио» в этом сезоне играет крайне нестабильно, что отображается на результатах и положении команды в турнирной таблице. Два минувших тура завершились для клуба яркими результатами, сначала была фантастическая ничья с «Удинезе» (4:4), а затем уверенная победа (3:1) над «Сампдорией».

Информация для ставок

«Сассуоло» завершил вничью три из четырех минувших матчей

«Лацио» одержал одну победу в последних четырех играх

Последняя очная встреча завершилась вничью (1:1)

Прогноз