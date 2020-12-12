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«Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

вчера, 07:27

В 12-м туре АПЛ «Саутгемптон» принимает «Шеффилд Юнайтед». Увидим ли мы интригу и упорную борьбу в этом поединке?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.955.02
BetCity 1.73 3.90 5.00
Fonbet 1.75 3.80 4.70
Мелбет 1.75 3.98 5.20
Лига ставок 1.72 3.75 4.90

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет определились с фаворитом этого поединка. На победу хозяев котировка 1,79. Ничья представлена котировкой 3,85, а победу «Шеффилд Юнайтед» можно заиграть за 4,85.

Тотал в этой встрече выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть с коэффициентом 2,02, а тотал меньше представлен котировкой 1,88.

Форма команд

«Саутгемптон» в этом сезоне демонстрирует по-настоящему высокий уровень индивидуального мастерства, благодаря чему команде удалось закрепиться на пятой позиции в АПЛ. В прошлом туре «святые» добыли гостевую победу над «Брайтоном» (2:1). На домашней арене «Саутгемптон» в этом сезоне еще ни разу не играл вничью – три победы и два поражения.

«Шеффилд Юнайтед» вряд ли может занести себе начало сезона в актив. Команда находится на последнем месте. Разница забитых и пропущенных мячей «-13». Всего лишь одно набранное очко. Отставание от спасительной зоны составляет шесть баллов. Отрыв не такой большой, но команде крайне важно нащупать свою игру. Серия из поражений достигла уже шести матчей.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» проиграл 4 из 10 последних домашних матчей
  • «Шеффилд Юнайтед» уступил в пяти выездных поединках кряду
  • Команды дважды сыграли между собой за последние два сезона. В обоих матчах сильнее был «Саутгемптон»

Прогноз

Несмотря на серию поражений, «Шеффилд Юнайтед» в последних матчах смотрится достойно. Немного не хватает команде, чтобы наконец-то добыть положительный результат. «Саутгемптон» действует очень неплохо, но команде не хватает стабильности. Возьмем на себя смелость и рискнем, что гости сумеют рассчитывать на три очка. Играем их победу с учетом нулевой форы (0) с коэффициентом 3,38 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.753.955.02
BetCity 1.73 3.90 5.00
Fonbet 1.75 3.80 4.70
Мелбет 1.75 3.98 5.20
Лига ставок 1.72 3.75 4.90
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 14:30
Аутсайдер матча футбольный клуб Шеффилд Юнайтед
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