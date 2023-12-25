«Саутгемптон» — «Суонси Сити». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

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вчера, 14:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Саутгемптона» составляет 1.5. Поставить на «Суонси Сити» можно по 6.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Саутгемптон» идет в группе лидеров и рассчитывает, как минимум на плей-офф в этом сезоне. Команда занимает четвертое место с 45 баллами и уступает «Лидсу» лишь по дополнительным показателям. Чтобы претендовать на более высокие места, хозяевам необходимо выигрывать подобные матчи. Два последних поединка «святых» завершились выездной победой над « КПР » (1:0) и разгромом «Блэкберна» (4:0).

«Суонси Сити» показывает средние результаты и претендовать на высокие места команде сейчас не по силам. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 16 место с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В игре с «Саутгемптоном» любые набранные очки стали бы хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Суонси Сити» переиграл на своем поле «Престон» (2:1).

Информация для ставок

«Саутгемптон» не проигрывает уже 16 матчей подряд во всех турнирах

Восемь последних поединков «Суонси Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Саутгемптон» выиграл два из пяти последних встреч с «Суонси»

Три из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

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