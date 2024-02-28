«Сельта» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (01.03.2024)

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вчера, 20:50

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. В случае победы «Альмерии», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.82. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сельта» выиграла всего один матч из пяти последних в чемпионате Испании и находится очень близко к зоне вылета. Команда из Виго набрала 21 балл и занимает спасительное 17 место, опережая ближайшего соперника на три пункта. Домашняя игра с аутсайдером является лучшей возможностью немного улучшить свое положение в турнирной таблице. Два последних матча «Сельты» завершились ничьей на выезде с «Кадисом» (2:2) и поражением от «Барселоны» (1:2).

«Альмерия» пытается набирать очки, но делает это за счет ничьих, а этим особо не поможешь своему крайне сложному положению. Клуб остается на последнем месте в Ла Лиге с девятью пунктами и отстает даже от ближайшего соперника на пять баллов. Только победа гостей может сдвинуть дело с мертвого места. В прошлом туре «Альмерия» сыграла вничью с «Атлетико» (2:2), а ранее поделила очки с «Гранадой» (1:1).

Информация для ставок

«Сельта» победила в трех матчах из десяти последних во всех турнирах

«Альмерия» не может выиграть уже 17 матчей подряд во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились победой «Сельты»

Четыре из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды рассчитывают на этот матч, как на возможность набрать очки, поэтому их усердие наверняка завершится забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.