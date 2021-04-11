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«Сельта» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (12.04.2021)

вчера, 23:17

«Сельта» примет «Севилью» в рамках очередного тура испанской Примеры 12 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.773.492.12
Лига Ставок 3.80 3.40 2.07
Фонбет 3.70 3.40 2.05
Мелбет 3.86 3.50 2.12
BetBoom 3.77 3.47 2.09

Ставки букмекеров

«Севилью» выбрали фаворитом этого поединка. Поставить на победу «нервионцев» можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на победу «Сельты» за 3.40 или на ничейный исход за 3.30.

Форма команд

«Сельта» идет на девятой строчке, набрав 37 баллов в Примере. У клуба девять побед, десять ничьих и десять поражений. В последних играх «Сельта» выступает неплохо, регулярно набирая очки. Несмотря на свое положение в турнирной таблице, «Сельта» могла бы оказаться еще выше при удачном стечение обстоятельств. Иногда клуб терял очки на ровном месте.

«Севилья» здорово проводит этот сезон. Клуб, который тренирует Хулен Лопетеги, очень прибавил во многих аспектах. «Нервионцы» занимают четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 58 баллов. «Севилья» выиграла 18 поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла семь игр. В последних матчах «Севилья» показывает футбол высочайшего уровня и имеет все шансы на то, чтобы представлять Испанию в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Информация для ставок

  • «Севилья» не проигрывает четыре игры кряду
  • «Сельта» лишь раз проиграла в последних пяти играх
  • «Севилья» победила в семи гостевых матчах из 14

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на «тотал голов больше 2,5» по коэффициенту 2.15. Еще одна актуальная ставка — победа «Сельты» или ничейный исход за 1.67.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч ПСЖ — «Бавария».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.68 1.69 2.27
Лига Ставок 2.28 1.63 1.69 2.19
Мелбет 1.76 2.24
BetBoom 2.26 1.68 1.68 2.26 1.35 3.32
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