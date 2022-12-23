«Сент-Трюйден» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.12.2022)

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вчера, 12:23

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Сент-Трюйдену». Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.67. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.75.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.78. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.03. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Сент-Трюйден» является типичным середняком чемпионата Бельгии и вряд ли сможет претендовать на место в еврокубках. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 10 место с 23 баллами и в предстоящей встрече имеет хороший шанс набрать очки в матче с аутсайдером. Два последних матча «Сент-Трюйдена» завершились крупно победами над «Брюгге» (4:1) в кубке страны и над «Вестерло» (3:2).

«Зюлте-Варегем» не показывает уверенной игры и уже который сезон подряд находится очень близко к зоне вылета. Сейчас клуб идет на 16 месте и набрал 13 баллов, что довольно мало для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. В предстоящей встрече гостям будет очень сложно, однако возможности зацепиться за очки определенно будут появляться. В матче кубка Германии «Зюлте-Варегем» обыграл «Дейнзе» (2:1), а в товарищеской встрече оказался сильнее «Арденнен» (3:0).

Информация для ставок

«Сент Трюйден» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зюлте-Варегем» проиграл лишь три выездных поединка из последних десяти

«Сент-Трюйден» выиграл три из пяти последних матчей с «Зюлте-Варегем» при двух поражениях

Прогноз

Хозяева являются большими фаворитами в этой встрече, и мы предполагаем, что сенсации здесь не произойдет. Предлагаем сделать ставку на победу «Сент-Трюйдена» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.