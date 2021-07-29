«Сепси» — «Спартак» Трнава. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (29.07.2021)

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сегодня, 00:27

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций нас ждет игра румынского «Сепси» и «Спартака» из Трнавы. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что котировки на стороне хозяев поля. «Сепси» играет домашний поединок, поставить на их победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Спартака» оценивается в 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.7. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

Румынский «Сепси» в первом матче отправился на выездной поединок к «Спартаку» и не смог поразить ворота соперника, игра закончилась нулевой ничьей. Затем последовал матч второго тура чемпионата, где также на выезде команда не смогла обыграть «Чиндия Тырговиште» (1:1). В домашнем поединке Лиги конференций «Сепси» планирует прервать ничейную серию, одержать победу и пройти в третий раунд квалификации.

«Спартак» в домашней игре с «Сепси» сидел в глубокой обороне, создал мало опасности у чужих ворот и в принципе может быть довольным итоговым результатом. В ответной встрече все будет сложнее и команде придется показывать свои навыки в атаке, иначе проход в следующий раунд практически невозможен.

Информация для ставок

«Спартак» проиграл в трех из шести последних поединков

Беспроигрышная серия «Сепси» составляет девять матчей

«Спартак» не пропускает голы в свои ворота в трех последних встречах

«Сепси» забивает в 15 из 16 последних игр

Прогноз

Обе команды ставят перед собой задачу выхода в следующий раунд квалификации, но именно «Сепси» выглядел лучше в первом поединке. Рискнем предположить, что и во второй встрече преимущество будет за румынским коллективом, поэтому предлагаем взять победу «Сепси» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.