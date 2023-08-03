«Серкль Брюгге» — «Шарлеруа». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (05.08.2023)

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вчера, 18:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение «Серкль Брюгге», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.87. Успех «Шарлеруа» будет стоить 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.72. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.12. «Обе забьют» — 1.65, хотя бы одна команда не забьет – 2.25.

Форма команд

«Серкль Брюгге» проиграл в первом туре и теперь обязан реабилитироваться перед болельщиками. Коллектив очень рассчитывает, как минимум закрепиться в середине турнирной таблицы и не прозябать в зоне вылета. В домашней игре с «Шарлеруа» у хозяев будет отличная возможность одержать первую победу в сезоне. В прошлом матче «Серкль Брюгге» проиграл на выезде «Антерпену» (0:1).

«Шарлеруа» смог добиться домашней ничьей с «Оуд-Хеверли» (1:1) и будет продолжать бороться за очки. Команда вряд ли рассчитывает на место в первой пятерке, но за верхнюю середину турнирной таблицы может посоревноваться. В матче против «Серкль Брюгге» гостей устроит любой результат кроме поражения. В еще одном матче «Шарлеруа» сыграл вничью в товарищеском матче с «Райо Вальекано» (1:1).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Шарлеруа» проиграл три из пяти последних поединков на выезде

«Серкль Брюгге» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Шарлеруа»

Прогноз

«Шарлеруа» имеет хорошую статистику личных встреч с «Серкль Брюгге» и вполне вероятно, что в этот раз он также окажется сильнее. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 3.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.