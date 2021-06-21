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Северная Македония — Нидерланды. Прогноз на матч Евро-2020 (21.06.2021)

вчера, 08:21

Групповой этап ЧЕ-2020 подходит к концу, в третьем туре группы С встретятся сборные Северной Македонии и Нидерландов. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
12.585.801.28
Лига Ставок 12.00 7.20 1.22
Фонбет Live! 100.00 25.00 1.02
Мелбет 13.20 6.61 1.24
1XBET 13.00 6.70 1.26
BetBoom 11.79 6.68 1.23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры считают явным фаворитом этого поединка сборную Нидерландов. Коэффициент на победу номинальных гостей составляет 1.35, а на Северную Македонию дают 11.5. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.93.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.62. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.28. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

Северная Македония первой из всех команд лишилась всех шансов на дальнейшее выступление в турнире. Показав достаточно неплохой футбол, коллектив проиграл Австрии (1:3) и Украине (1:2).

Нидерланды уже обеспечили себе первое место в группе, третья игра превратилась для подопечных Франка де Бура в формальность. Команда обыграла (3:2) сборную Украины, а также спокойно разобралась с Австрией (2:0).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия Нидерландов составляет шесть матчей
• Последний очный поединок завершился победой Нидерландов со счетом (4:0)
• Семь из девяти последних поединков Нидерландов завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Поединок сборных, окончательные места которых в группе уже известны. Давления за результат не будет ощущать абсолютно никто, а потому нас, скорее всего, ждет открытый футбол с большим количеством голевых моментов и голов. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.62.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.82 на ИТБ голов сборной Дании в матче со сборной России.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 2.01 1.88
Лига Ставок 2.32 1.59
Мелбет 3.19 1.37
1XBET 2.24 1.68
BetBoom 5.95 1.13 3.06 1.37 2.40 1.57
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STVA 1
STVA 1
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