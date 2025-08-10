Soccer.ru
Диетолог ЦСКА рассказал, кто из игроков клуба похож на Криштиану Роналду

вчера, 09:31

Диетолог ЦСКА Хосе Блеса, ранее работавший с Криштиану Роналду, выделил Матвея Кисляка, Ивана Облякова, Данила Кругового и Мойзеса в плане работы на тренировках.

Кисляк, Мойзес, а также Обляков являются самыми сильными по физике в ЦСКА. Они и Круговой похожи на Роналду, потому что трудятся всегда. Они реальные профессионалы. Но не стал бы выделять только их, потому что у нас и другие футболисты тренируются отлично.

Ранее форвард «армейцев» Артём Шуманский высказался о работе с Блесой.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:44
Олег, привет. Больше всего в твшём ответе меня порадовало обращение "дядя Толя". Но я больше всего люблю обращение ко мне "Василич". Мои близкие и друзья это знают и я в основном Василич. Но на твое усмотрение.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:49
Привет дядя Толя!)
Стебёшься над чужим горем!?))
Оба хороши, но Мойзес лучше...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:13
Вот бы в КБ такого на место Денисова! Счастья бы было полные штаны. Или Денисов лучше?
cska1948
cska1948 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 12:02
Блеса сравнивает ТОЛЬКО трудолюбие на тренировках и ВСЁ.
Шуня771
Шуня771 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 09:50
Это уж точно!

Хорошего дня Уважаемому!
jRest
jRest
вчера в 09:44, ред.
На Роналду похожи только тем, что у них две руки, две ноги и голова чтобы шапку носить. Были бы остальным похожи - результаты тоже бы сходились.
Шуня771
Шуня771
вчера в 09:39
Мойзес конечно топчик...
