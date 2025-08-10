Диетолог ЦСКА рассказал, кто из игроков клуба похож на Криштиану Роналду

Диетолог ЦСКА Хосе Блеса, ранее работавший с , выделил , , и в плане работы на тренировках.

Кисляк, Мойзес, а также Обляков являются самыми сильными по физике в ЦСКА . Они и Круговой похожи на Роналду, потому что трудятся всегда. Они реальные профессионалы. Но не стал бы выделять только их, потому что у нас и другие футболисты тренируются отлично.