Диетолог ЦСКА рассказал, кто из игроков клуба похож на Криштиану Роналду

Диетолог ЦСКА Хосе Блеса, ранее работавший с Криштиану Роналду, выделил Матвея Кисляка, Ивана Облякова, Данила Кругового и Мойзеса в плане работы на тренировках.
Кисляк, Мойзес, а также Обляков являются самыми сильными по физике в ЦСКА. Они и Круговой похожи на Роналду, потому что трудятся всегда. Они реальные профессионалы. Но не стал бы выделять только их, потому что у нас и другие футболисты тренируются отлично.
Ранее форвард «армейцев» Артём Шуманский высказался о работе с Блесой.
Стебёшься над чужим горем!?))
Оба хороши, но Мойзес лучше...
Хорошего дня Уважаемому!
