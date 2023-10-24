Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Севилья» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

24 октября 2023, 09:50
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Арсенал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Поставить на «Севилью» можно за 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Лига Чемпионов 2023/2024
Севилья
Арсенал
НичьяНичья
1 : 2
завершен
24 октября 2023, 22:00
вторник
ПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.403.861.70
Лига Ставок 5.20 3.95 1.74
Pari 5.40 3.90 1.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.05. Ставка на вариант «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Севилья» добилась двух ничьих в стартовых турах Лиги Чемпионов, но на таких результатах шансов выйти в плей-офф не будет. В домашней встрече с потенциально самым сложным соперником у испанского коллектива будут возникать проблемы, но набрать очки возможности определенно будут возникать. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» смогла добыть ничью с «Реалом» (1:1), а ранее поделила очки с «Райо Вальекано» (2:2).

«Арсенал» казался безоговорочным фаворитом в этой группе, но после поражения во втором туре команде придется вновь доказывать свою состоятельность. В предстоящей встрече на выезде с «Севильей» просто не бывает никому, поэтому гарантировать себе победу «канониры» точно не могут. В прошлой игре АПЛ «Арсенал» спас выездной поединок с «Челси» (2:2), а ранее переиграл «Манчестер Сити» (1:0).

Информация для ставок

  • Три последних матча «Севильи» завершились результативными ничьими
  • «Арсенал» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой
  • Четыре из пяти поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» постарается подстроиться под «Арсенал» и сыграть на контратаках, но не всегда это будет получаться. Тем не менее, предлагаем сделать ставку, что матч будет результативным и выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.96 1.94 1.54 2.61
Лига Ставок 2.70 1.47 1.88 1.96 1.48 2.67
Pari 1.92 1.90
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 