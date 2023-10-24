«Севилья» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

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24 октября 2023, 09:50

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Арсенал», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Поставить на «Севилью» можно за 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.05. Ставка на вариант «обе забьют» котируется по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Севилья» добилась двух ничьих в стартовых турах Лиги Чемпионов, но на таких результатах шансов выйти в плей-офф не будет. В домашней встрече с потенциально самым сложным соперником у испанского коллектива будут возникать проблемы, но набрать очки возможности определенно будут возникать. В прошлом туре Ла Лиги «Севилья» смогла добыть ничью с «Реалом» (1:1), а ранее поделила очки с «Райо Вальекано» (2:2).

«Арсенал» казался безоговорочным фаворитом в этой группе, но после поражения во втором туре команде придется вновь доказывать свою состоятельность. В предстоящей встрече на выезде с «Севильей» просто не бывает никому, поэтому гарантировать себе победу «канониры» точно не могут. В прошлой игре АПЛ «Арсенал» спас выездной поединок с «Челси» (2:2), а ранее переиграл «Манчестер Сити» (1:0).

Информация для ставок

Три последних матча «Севильи» завершились результативными ничьими

«Арсенал» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Четыре из пяти поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Севилья» постарается подстроиться под «Арсенал» и сыграть на контратаках, но не всегда это будет получаться. Тем не менее, предлагаем сделать ставку, что матч будет результативным и выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.