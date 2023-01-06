«Севилья» — «Хетафе». Прогноз на чемпионата Испании (08.01.2023)

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сегодня, 00:24

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на «Хетафе» можно по 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Форма команд

«Севилья» продолжает «буксовать» в зоне вылета, что по серьезному настораживает болельщиков. Команда уже несколько месяцев не может решить свои проблемы и перед стартом очередного тура располагается на 18 месте с 12 баллами, что на один меньше у идущей выше «Сельты». В прошлом туре «Севилья» сыграла вничью с той же «Сельтой» (1:1), а в кубке страны разгромила «Линарес» (5:0), что вряд ли считается достойным утешением.

«Хетафе» в середине сезоне пытается играть более ответственно за результат и проиграл только одну встречу за последние пять туров. Команда занимает 14 место в турнирной таблице с 17 баллами, но отрыв от зоны вылета слишком невелик, поэтому расслабляться футболистам никак нельзя. В кубке Испании «Хетафе» уступил на выезде «Леванте» (2:3), а в матче чемпионата обыграл на своем поле «Мальорку» (2:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Хетафе» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков

«Севилья» выиграла шесть последних встреч с «Хетафе»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» для «Хетафе» является одним из самых неудобных соперников, поэтому для хозяев появляется отличный шанс прервать серию без побед. Предлагаем поверить в «Севилью» и сделать ставку на ее победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.