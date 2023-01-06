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«Севилья» — «Хетафе». Прогноз на чемпионата Испании (08.01.2023)

сегодня, 00:24
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поставить на «Хетафе» можно по 5.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Испания. Примера 2022/2023
Севилья
Хетафе
НичьяПроигрышНичьяПроигрышПроигрыш
- : -
08 января 2023, 20:30
воскресенье
ВыигрышПроигрышНичьяВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.773.545.67
Мелбет 1.81 3.56 5.50
1XBET 1.82 3.62 5.25

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.45, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.55.

Форма команд

«Севилья» продолжает «буксовать» в зоне вылета, что по серьезному настораживает болельщиков. Команда уже несколько месяцев не может решить свои проблемы и перед стартом очередного тура располагается на 18 месте с 12 баллами, что на один меньше у идущей выше «Сельты». В прошлом туре «Севилья» сыграла вничью с той же «Сельтой» (1:1), а в кубке страны разгромила «Линарес» (5:0), что вряд ли считается достойным утешением.

«Хетафе» в середине сезоне пытается играть более ответственно за результат и проиграл только одну встречу за последние пять туров. Команда занимает 14 место в турнирной таблице с 17 баллами, но отрыв от зоны вылета слишком невелик, поэтому расслабляться футболистам никак нельзя. В кубке Испании «Хетафе» уступил на выезде «Леванте» (2:3), а в матче чемпионата обыграл на своем поле «Мальорку» (2:0).

Информация для ставок

  • Пять из семи последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Хетафе» проиграл четыре из десяти последних выездных поединков
  • «Севилья» выиграла шесть последних встреч с «Хетафе»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Севилья» для «Хетафе» является одним из самых неудобных соперников, поэтому для хозяев появляется отличный шанс прервать серию без побед. Предлагаем поверить в «Севилью» и сделать ставку на ее победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.89 1.57 2.54 1.26 4.16
Мелбет 1.58 2.61
1XBET 1.62 2.53
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