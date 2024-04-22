«Севилья» — «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (22.04.2024)

1713782586

сегодня, 13:43

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Поставить на «Мальорку» можно по 4.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.15.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.55, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.52. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Севилья» полностью провалила сезон, но смогла оторваться от зоны вылета и теперь как можно быстрее стремится уйти на перерыв, чтобы забыть этот футбольный год. Команда занимает 14 место с 34 баллами и всего на три пункта опережает «Мальорку», поэтому победа позволит хозяевам еще больше укрепится в середине турнирной таблицы. Два последних матча «Севильи» завершились выездными победами над «Лас-Пальмасом» (2:0) и «Хетафе» (1:0).

«Мальорка» переживает не лучше времена, а особо болезненным было поражение в финале кубка Испании от «Атлетика» Бильбао (1:2, в серии пенальти). Тем не менее, клуб идет на 16 месте и имеет запас в шесть очков перед зоной вылета. Гостям важно набирать очки в последующих поединках, чтобы решать свою судьбу самостоятельно, а не зависеть от конкурентов. В прошлом туре Ла Лиги «Мальорка» на своем поле минимально проиграла мадридскому «Реалу» (0:1).

Информация для ставок

«Мальорка» выиграла три из десяти последних поединков в основное время

«Севилья» забивала в восьми домашних матчах из десяти последних

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды часто играют между собой в низовой футбол, и мы предполагаем, что в этот раз существенных изменений не произойдет. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.