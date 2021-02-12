«Севилья» — «Уэска». Прогноз на матч Ла Лиги (13.02.2021)

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сегодня, 15:44

«Севилья» принимает «Уэску» на своем поле в рамках 23-го тура испанской Примеры. Этот матч состоится 13 февраля 2021 года. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом матче победит «Севилья», на победу «нервионцев» можно поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивают в 3.90, а победу «Уэски» в 7.30.

Форма команд

«Севилья» находится в отличной форме. 10 февраля клуб выиграл со счетом 2:0 в первом матче Кубка Короля у «Барселоны». В нынешнем сезоне «Севилья» идет в зоне Лиги чемпионов. Команда находится на четвертой строчке и имеет в активе 42 пункта. «Нервионцы» забили 31 гол и пропустили всего 16.

«Уэска» — худшая команда Примеры. За 22 матча клуб набрал всего 16 баллов и находится на 20-м месте в турнирной таблице. Команда забила 18 мячей и пропустила 32. «Уэска» очень редко побеждает и играет плохо как в атаке, так и в обороне.

Информация для ставок

«Уэска» выиграла всего два матча текущего сезона в Примере

«Севилья» выиграла пять матчей кряду во всех турнирах

«Севилья» выиграла семь из десяти матчей на своем поле

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что «Севилья» забьет в обоих таймах — коэффициент 2.75. «Нервионцы» неудержимы в атаке. Гости находятся в ужасной форме и нет никаких предпосылок для того, чтобы думать об их победе в этом поединке.

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