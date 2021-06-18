«Шахтёр» Караганда — «Тараз». Прогноз на матч Премьер-Лиги Казахстана (18.06.2021)

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вчера, 14:32

«Шахтёр Караганда» сыграет против «Тараза» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Казахстана. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет представили следующие котировки на матч: победа гостей по коэффициенту 2.30, ничейный исход за 3.25 и триумф хозяев за 2.95.

Форма команд

«Шахтёр Караганда» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 12 баллов. В последних поединках у «Шахтёра» получается далеко не все, что хотелось бы воплотить на футбольном поле. Клуб страдает от собственной атаки. Атакующая линия не может похвастаться хорошей игрой, в результате забивает так мало мячей.

«Тараз» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 19 баллов. В последних матчах «Тараз» играет так же, как и его соперник. У команды нет идей, она постоянно проигрывает и теряет очки в важных матчах. В случае, если «Тараз» и в этот раз потеряет баллы, клуб рискует опуститься на десятую позицию.

Информация для ставок

«Шахтёр» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

«Тараз» пропустил девять мячей в пяти последних играх

«Шахтёр» не может победить вот уже семь матчей кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Шахтёра» по коэффициенту 1.55. Также можно поставить на то, что «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.85.

Ранее букмекеры предложили ставку на «хотя бы одна команда не забьет» и победу «Астаны» по коэффициенту 2.95.