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«Шахтёр» – «Шериф». Прогноз на матч Лиги чемпионов (07.12.2021)

сегодня, 11:46

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов сыграют донецкий «Шахтёр» и «Шериф» из Тирасполя. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 7 декабря.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.425.91
Мелбет 1.65 4.36 5.60
1XBET 1.62 4.48 5.75
BetBoom 1.59 4.32 5.82

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что в этом противостоянии победу одержат хозяева поля. Компания Фонбет предлагает поставить на успех «Шахтёра» по коэффициенту 1.56. Ничья в линии БК идет по котировке 4.50, а победа «Шерифа» оценивается в 6.20.

Форма команд

«Шахтёр» бесславно завершает выступления на европейской арене. Вице-чемпион Украины уже не подымится выше последней строчки квартета.

«Шериф» же стал главным открытием этой группы. Чемпион Молдавии сенсационно победил «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1), но выход в Лигу Европы для «Шерифа» — положительный результат.

Информация для ставок

• «Шериф» пропускал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах Лиги чемпионов
• В 4 предыдущих матчах «Шерифа» в турнире сыграла ставка ТБ (2,5)
• «Шериф» проиграл в 3 последних поединках Лиги чемпионов

Прогноз

Несмотря на отсутствие мотивации, «Шахтёр» должен быть нацелен взять реванш у «Шерифа» и доказать случайность поражение в Тирасполе. Учитывая фактор домашней арены и преимущество в классе, рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.33 2.18 1.74 1.75 2.15
Мелбет 2.17 1.81
1XBET 2.24 1.76
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:32
Шахтер не проиграют
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