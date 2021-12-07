В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов сыграют донецкий «Шахтёр» и «Шериф» из Тирасполя. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 7 декабря.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены, что в этом противостоянии победу одержат хозяева поля. Компания Фонбет предлагает поставить на успех «Шахтёра» по коэффициенту 1.56. Ничья в линии БК идет по котировке 4.50, а победа «Шерифа» оценивается в 6.20.
Форма команд
«Шахтёр» бесславно завершает выступления на европейской арене. Вице-чемпион Украины уже не подымится выше последней строчки квартета.
«Шериф» же стал главным открытием этой группы. Чемпион Молдавии сенсационно победил «Шахтёр» (2:0) и «Реал» (2:1), но выход в Лигу Европы для «Шерифа» — положительный результат.
Информация для ставок
• «Шериф» пропускал минимум 3 гола в 3 прошлых матчах Лиги чемпионов
• В 4 предыдущих матчах «Шерифа» в турнире сыграла ставка ТБ (2,5)
• «Шериф» проиграл в 3 последних поединках Лиги чемпионов
Прогноз
Несмотря на отсутствие мотивации, «Шахтёр» должен быть нацелен взять реванш у «Шерифа» и доказать случайность поражение в Тирасполе. Учитывая фактор домашней арены и преимущество в классе, рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.56 в БК Фонбет.