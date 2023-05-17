«Шальке-04» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (20.05.2023)

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вчера, 14:47

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать за 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Шальке-04» набрал девять очков в пяти последних матчах, но все еще не может покинуть зону вылета. На данный момент команда из Гельзенкирхена имеет в своем активе 30 баллов и занимает 16 место, отставая от «Бохума» на один пункт. В предстоящей встрече с «Айнтрахтом» у хозяев будут шансы набрать очки, несмотря на то что соперник все еще борется за места в еврокубках. В прошлом туре «Шальке-04» разгромно проиграл на выезде «Баварии» (0:6), а ранее одолел на чужом стадионе «Майнц» (3:2).

«Айнтрахт» прервал серию без побед в прошлом туре, но шансов попасть в еврокубки у коллектива откровенно немного. Команда занимает восьмое место с 46 баллами и отстает сразу от двух соперников на три пункта и за два тура до конца рассчитывать их обойти очень сложно. В прошлом туре «Айнтрахт» крупно обыграл «Майнц» (3:0), а ранее проиграл на выезде «Хоффенхайму» (1:3).

Информация для ставок

«Айнтрахт» выиграл только три мата из десяти последних матчей

«Шальке-04» выиграл три поединка из последних пяти на своем стадионе

«Айнтрахт» выиграл три из пяти последних матчей с «Шальке-04»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба неуверенно выступают в чемпионате, но хозяева постараются выжать максимум и набрать важные три балла. Предлагаем сделать ставку на победу «Шальке-04» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.9.