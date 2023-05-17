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«Шальке-04» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (20.05.2023)

вчера, 14:47
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Шальке-04», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать за 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.953.832.34
Pari 2.90 3.75 2.30

Также в линии букмекеры предлагают 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Шальке-04» набрал девять очков в пяти последних матчах, но все еще не может покинуть зону вылета. На данный момент команда из Гельзенкирхена имеет в своем активе 30 баллов и занимает 16 место, отставая от «Бохума» на один пункт. В предстоящей встрече с «Айнтрахтом» у хозяев будут шансы набрать очки, несмотря на то что соперник все еще борется за места в еврокубках. В прошлом туре «Шальке-04» разгромно проиграл на выезде «Баварии» (0:6), а ранее одолел на чужом стадионе «Майнц» (3:2).

«Айнтрахт» прервал серию без побед в прошлом туре, но шансов попасть в еврокубки у коллектива откровенно немного. Команда занимает восьмое место с 46 баллами и отстает сразу от двух соперников на три пункта и за два тура до конца рассчитывать их обойти очень сложно. В прошлом туре «Айнтрахт» крупно обыграл «Майнц» (3:0), а ранее проиграл на выезде «Хоффенхайму» (1:3).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» выиграл только три мата из десяти последних матчей
  • «Шальке-04» выиграл три поединка из последних пяти на своем стадионе
  • «Айнтрахт» выиграл три из пяти последних матчей с «Шальке-04»
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба неуверенно выступают в чемпионате, но хозяева постараются выжать максимум и набрать важные три балла. Предлагаем сделать ставку на победу «Шальке-04» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.75 1.30 2.32 1.66 1.83 2.08
Pari 2.25 1.65
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:18
Задачи у клубов разные, но цель одна, взять три балла. Естественно, что два профильно-атакующих коллектива будут добиваться результата с позиции атаки, и оба как минимум по голу забить должны. В принципе, как это часто и происходит в их личных встречах, в которых за крайние 4 игры, только раз обмен голами не состоялся. Не вижу поводов идти против состоявшейся тенденции.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:53
Победа гостей и обе забьют !
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