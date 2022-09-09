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«Шальке-04» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

сегодня, 09:42
Шальке-04 (Гельзенкирхен)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Шальке-04». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Бохум» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.063.833.60
Лига Ставок 2.09 3.70 3.45
Мелбет 2.11 3.66 3.70

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Шальке-04» пока не может почувствовать себя «в своей тарелке» в Бундеслиге, после года отсутствия и еще не побеждала в новом сезоне. На данный момент клуб из Гельзенкирхена занимает только 15 место с тремя баллами в активе. В прошлом туре «Шальке-04» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее был разгромлен на своем поле «Унионом» (1:6).

«Бохум» остается единственной командой в чемпионате Германии, которая еще не набирала очков. Команда не похожа сама на себя и забила всего три мяча в нынешнем сезоне Бундеслиги. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо проделать большую работу и внести изменения в тренировочный процесс. Две последних встречи «Бохум» проиграл «Вердеру» (0:2) и «Фрайбургу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Бохум» проиграл пять последних матчей в чемпионате Германии
  • Четыре из пяти последних матчей «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии несколько больше шансов на победу у «Шальке»-04. Коллектив начнет игру первым номером и постарается с первых минут захватить преимущество. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.46 1.34 2.18 1.75 1.73 2.22
Лига Ставок 2.12 1.70 1.68 2.14
Мелбет 2.21 1.78
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:44
Хозяева не проиграют
Гость
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