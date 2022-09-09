«Шальке-04» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

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сегодня, 09:42

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Шальке-04». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Бохум» оценивается по 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Шальке-04» пока не может почувствовать себя «в своей тарелке» в Бундеслиге, после года отсутствия и еще не побеждала в новом сезоне. На данный момент клуб из Гельзенкирхена занимает только 15 место с тремя баллами в активе. В прошлом туре «Шальке-04» сыграл вничью со «Штутгартом» (1:1), а ранее был разгромлен на своем поле «Унионом» (1:6).

«Бохум» остается единственной командой в чемпионате Германии, которая еще не набирала очков. Команда не похожа сама на себя и забила всего три мяча в нынешнем сезоне Бундеслиги. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо проделать большую работу и внести изменения в тренировочный процесс. Две последних встречи «Бохум» проиграл «Вердеру» (0:2) и «Фрайбургу» (0:1).

Информация для ставок

«Бохум» проиграл пять последних матчей в чемпионате Германии

Четыре из пяти последних матчей «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии несколько больше шансов на победу у «Шальке»-04. Коллектив начнет игру первым номером и постарается с первых минут захватить преимущество. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.